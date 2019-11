Levenslessen van de redactie

Voor Flow 7 vroegen we journalisten, illustratoren en medewerkers op de Flow-redactie: ‘Wat had je zelf best eerder willen weten?’ Dit gaf inspirerende antwoorden die wij graag met jullie willen delen. De levenslessen van:

Marjolijn Polman, beeldredacteur bij Flow:

“Dat je veel leuker voor jezelf en anderen bent wanneer je bent wie je wilt zijn. Ga jezelf dus niet veranderen omdat je denkt dat dit je leuker maakt voor anderen.”

Journalist Eveline Stoel:

“Ik vind gesprekken over werk-geluk altijd inspirerend. Deze mensen gingen – naast hun reguliere baan – hun droom achterna. Zo dronk ik op een doordeweekse ochtend koffie op een terras met twee voormalige kantoorjongens die nu natuur-wijnen importeren. Door hun enthousiasme realiseerde ik me opnieuw hoe blij ik met mijn eigen werk ben. Zelf had ik wel eerder willen weten dat je de schijnbaar frivole dingen in het leven niet moet uitstellen totdat je ze hebt ‘verdiend’. Vroeger mocht ik van mezelf pas tekenen, lezen of dagdromen als mijn to do-lijst af was, maar tegen die tijd had ik er vaak geen energie meer voor. Tot ik het boek The artist’s way van Julia Cameron las, waarin ze vertelt hoe belangrijk het is om jezelf tussentijds op te laden. Je wordt daar creatiever van, waardoor je onder andere makkelijker beslissingen neemt, lekkerder werkt en die to do’s soepeler afvinkt.”

Illustrator Ruby Taylor:

“Ik had wel willen weten dat ja zeggen tegen wat je eng vindt, vaak goed afloopt. In mijn carrière heb ik veel tijd gestoken in piekeren over reizen, werken voor een grote klant of een expositie. Uiteindelijk waren dat geweldige ervaringen, dus ik probeer nu niet meer zo veel te piekeren. Het artikel waarvoor ik de illustraties maakte, vond ik erg interessant. Ook omdat ik zelf queer ben. Het laat zien dat wie je ook bent, er altijd een leven mogelijk is dat je gelukkig maakt. Ik nam de fragmenten eruit die me visueel gezien aanspraken, zoals een muur met posters en een ongemakkelijke date, maakte potloodschetsen en werkte ze vervolgens digitaal uit.”

Bente van de Wouw, online editor van Flow:

“Dat niksen net zo belangrijk is als hard werken, had ik graag eerder willen weten. Een aantal jaar geleden leek ik wel een sneltrein zonder rem erop. Ik ging altijd maar door omdat ik dacht dat ik op die manier het meest voor elkaar zou krijgen. Hoeft dus helemaal niet. Nu neem ik spontane dagjes vrij en pauzeer ik vaker tijdens een werkdag – even wandelen of uit het raam kijken. De puzzeltafel die we sinds kort op de Flow-redactie hebben, zorgt soms ook voor zo’n rustmoment. Ik krijg nog steeds evenveel werk gedaan, maar wel met een kalmer hoofd.”

In Flow 7 lees je de levenslessen van Milou Curver (Mevrouw Knot), Sjoukje van de Kolk, Petra Kroon en Sara Madou.

Fotografie Toa Heftiba/Unsplash.com

