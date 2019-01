Lezen in Flow 1

Het eerste nummer van 2019 ligt in de winkel. Met een opvallende cover, die art director Karin koos vanwege zin in naar buiten gaan en in een fris nieuw jaar om nieuwe dingen te ontdekken. Als extra’s bij dit nummer: Flow-tattoos en een geïllustreerde maandkalender. En hier schrijven we over:

Magisch of puur toeval?

In het openingsverhaal schrijft journalist Otje van der Lelij over magische gebeurtenissen die bijna geen toeval meer kunnen zijn, maar dat toch echt zijn. Ze helpen ons het leven te leven en accepteren.

Spullen kopen, bankzaken regelen, stoelen reserveren in de bioscoop:we kunnen zo langzamerhand bijna alles zelf online regelen. Maar is dat nou een verbetering?

Weg met de rommel in mijn leven, dacht journalist Annemiek Leclaire. En daarom ging ze 365 dagen vertragen, minderen en versimpelen.

Een visual journal maakt je bewuster van de goede dingen in je leven en kan je helpen in lastiger tijden (en is vooral ook leuk om mee bezig te zijn). Journalist Caroline Buijs krijgt inspiratie tijdens een workshop van Francine Oomen en Maaike Hartjes.

Een feestbeest, een wereldreiziger, een goede spreker; om te snappen en voelen of iets echt bij je past, moet je soms een oud idee over jezelf loslaten.

Extra's: tattoos van Flow-illustratoren en een maandkalender voor 2019 met illustraties van de Japanse Taku Bannai.

