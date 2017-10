Lezen in Flow 7

In de nieuwste Flow staan onder meer tips om meer in het nu te leven. Want stiekem denken we ongemerkt nog veel te vaak aan de toekomst of het verleden. Ook lees je een verhaal over houvast vinden in deze roerige tijden. En natuurlijk voegden we ook extra’s toe, deze keer: vogelkaartjes waarmee je de vogels bij jou in de buurt gaat herkennen en een reparatiekrantje vol handige tips – van het vervangen van een jaszak tot het groen houden van planten tijdens je vakantie.

Ook te lezen en te zien in dit nummer:

Anders nadenken over je leven

We worden allemaal wel geconfronteerd met de dood in onze omgeving, maar staan er meestal liever niet bij stil dat ons eigen leven ook eindig is. Journalist Caroline Buijs merkte dat je bewuster leeft als je die eindigheid wél onder ogen durft te zien.

We vroegen schrijver en programmamaker Jelle Brandt Corstius welke boeken grote indruk op hem hebben gemaakt.

Een vergeten doos reisfoto’s van zijn opa inspireerde de Australische Dave Tomkins om dezelfde plekken over de hele wereld zelf te bezoeken en opnieuw te fotograferen.

Wie op Instagram #embroidery intypt, ziet meer dan vier miljoen berichten. Steeds meer creatieven ontdekken

het borduren.

De nieuwste Flow (nummer 7-2017) is hier te bestellen in onze webshop en ligt nu in de winkel.