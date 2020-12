Lezen in Flow 10

Daar willen we meteen inkruipen, dachten we bij de illustratie op de cover van Flow 10. Warm en knus, met een boek of kop thee, zo aan het einde van een onzeker jaar. Deze Flow is het laatste nummer van dit jaar, dat betekent dat je de bekende 365-dagen-kaartjeskalender voor 2021 erbij krijgt.

In Flow nummer 10-2020 vind je onder andere:

Gun jezelf een nieuwe ‘ik’: klopt het verhaal dat je jezelf vertelt (dit kan ik niet, dat durf ik nooit) eigenlijk nog wel? Journalist Caroline Buijs onderzocht hoe je ook andere ikken naar boven kunt halen.

Minder oordelen: niet meteen ergens iets van vinden, hoe doe je dat, en wat kan het je brengen?

Ongelukkig zijn hoort erbij: wat levert het op als we onszelf toestaan ongelukkig te zijn en te aanvaarden dat dit bij het leven hoort? Psychiater Damiaan Denys over het taboe op niet-gelukkig zijn.

Waarom zelf alles uitvinden als het ook samen kan: een buurtboekwinkel runnen of een moestuin aanleggen: we ontdekken steeds meer hoe waardevol het kan zijn om zelf invloed te hebben op je directe leefomgeving en samen te ondernemen.

Extra: 365-dagen-kaartjeskalender 2021

Flow 10 is het laatste nummer van het jaar, en traditiegetrouw betekent dat dat je de bekende 365-dagen-kaartjeskalender voor 2021 bij dit nummer krijgt. Deze keer is hij helemaal geïllustreerd door Ruby Taylor, die vaker voor Flow werkt. Op elk kaartje vind je een tip, quote of iets ander inspirerend voor de dag die komen gaat. Iets om naar uit te kijken, in het nieuwe jaar.