Lezen in Flow 3

Het derde nummer van 2019 ligt in de winkel. Met op de cover een muurschildering van Frida Kahlo in Buenos Aires. Als extra’s: een geïllustreerd notebook en een poster. Dit vind je onder meer in Flow 3:

Een ander pad kiezen

Je hebt een vaag idee of misschien zelfs een droom dat je iets anders wilt doen in je leven, maar vaak blijft het daarbij en verandert er niets. Hoe kun je toch op een ander pad terechtkomen?

Je hebt een vaag idee of misschien zelfs een droom dat je iets anders wilt doen in je leven, maar vaak blijft het daarbij en verandert er niets. Hoe kun je toch op een ander pad terechtkomen? De andere vakantie

Ergens zíjn in plaats van rondtrekken van plek naar plek, dat geeft een heel ander vakantiegevoel. Over huizenruil, logeren bij locals en vrijwilligerswerk op een landgoed.

Ergens zíjn in plaats van rondtrekken van plek naar plek, dat geeft een heel ander vakantiegevoel. Over huizenruil, logeren bij locals en vrijwilligerswerk op een landgoed. Niet weggooien

Upcycling begint bij anders kijken naar de spullen die je wilt weggooien. Flessen, karton, kleding: je kunt er nog een tweede leven aan geven.

Upcycling begint bij anders kijken naar de spullen die je wilt weggooien. Flessen, karton, kleding: je kunt er nog een tweede leven aan geven. Interview met Aminatta Forna

De nieuwste roman van de Britse schrijver Aminatta Forna, De paradox van geluk, gaat over trauma’s, troost, liefde en veerkracht. Het zijn de thema’s uit haar eigen leven. Een gesprek over verleden, heden en toekomst.

De nieuwste roman van de Britse schrijver Aminatta Forna, De paradox van geluk, gaat over trauma’s, troost, liefde en veerkracht. Het zijn de thema’s uit haar eigen leven. Een gesprek over verleden, heden en toekomst. En verder onder meer: het inspirerende leven van schrijver Elizabeth Jane Howard, de filosofie van Michel de Montaigne in illustraties en het weer als les in acceptatie.

het inspirerende leven van schrijver Elizabeth Jane Howard, de filosofie van Michel de Montaigne in illustraties en het weer als les in acceptatie. Met als extra’s: het tweede notebook uit onze zesdelige serie met illustraties van Anne Bentley en een upcycling poster met illustraties van Hadas Friedland Hayun.

Het verhaal achter de cover

Artdirector Karin spotte het streetart-beeld van Frida Kahlo op Instagram, waarna beeldcoördinator Marjolijn een zoektocht begon naar een foto ervan die geschikt zou zijn voor de cover. ”Ik ontdekte dat dit een negen meter hoge muurschildering is die dient als toegangspoort voor nachtclub Fridha in Buenos Aires. Drie kunstenaars die als collectief werken onder de naam Campos Jesses hebben de schildering gemaakt. Op Instagram vond ik een foto uit 2016, gemaakt door Luis Vásques – een Venezolaan met een passie voor fotografie. De foto die hij met zijn iPhone had genomen, was helaas niet scherp genoeg voor de cover. Maar toen ik hem mailde, wilde Luis met alle plezier voor ons op pad met zijn nieuwe camera. Het leverde een beeld op waarin de zomerse kleuren nóg beter uitkomen.”