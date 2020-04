Lezen in Flow 4

Flow 4 is bijzonder. Het is namelijk ons allereerste themanummer (vanaf nu maken we er twee per jaar). Deze editie draait om groen & duurzaamheid.

Een nummer over het fijne en rustgevende van de natuur – en hoe je er zo goed mogelijk voor kunt zorgen. Vol interviews met inspirerende mensen en reportages rond dit thema, en achterin een dossier met inzichten en praktische, haalbare tips.

Toen we deze Flow naar de drukker stuurden, was de coronacrisis in Nederland net begonnen en konden we helaas niets meer aan de inhoud veranderen. Onze productietijd is lang, en dat komt door alle paper goodies en verschillende papiersoorten. Een pre-corona nummer dus. Jammer, vonden we eerst. Want hoe trots we ook zijn op deze Flow, we dachten dat je misschien over andere dingen wilde lezen.

Inmiddels zien we ook de andere kant. Dat de wereld toe is aan verandering, maakt deze crisis wel duidelijk. Hoe, dat weet alleen niemand nog. Maar dat alle verhalen in Flow 4 inspiratie geven voor een nieuwe tijd, is wel zeker. Verhalen over duurzamer leven – misschien ook wat simpeler, en verhalen over de natuur dichtbij, waar we allemaal de afgelopen tijd zo veel troost in vonden… Ons themanummer staat er vol mee. Toen we het maakten, stemden al die geluiden ons hoopvol. Nu we het opnieuw lezen, eigenlijk nog meer.