Liefde voor zwembaden

Zwemmen is ineens overal, lijkt het wel. Flow’s creative director Astrid heeft er ook iets mee, en boekte vorig jaar zelfs een complete vakantie in Griekenland rondom zwembaden.

Ik ben waarschijnlijk een van de weinigen met een liefde voor binnenzwembaden. De lucht van chloor als je zo’n dampige hal binnenloopt: heerlijk. De beetje blikkerige geluiden, schreeuwende kinderen: allemaal goed. De zwemgasten, die er bijna allemaal licht onhandig uitzien in badpak of zwembroek: aandoenlijk. De vieze snackjes in de snackhoek: prima. Dat rillerige tochtje zonder handdoek van douche naar kluisje: afzien, maar daarna helemaal gelukkig als je weer in de kleren zit.

Binnenzwembaden waren lange tijd de enige zwembaden die ik zag, want verder leidden wij een licht zwembadloos bestaan. Onze vakanties gingen altijd naar het noorden, met Engelse temperaturen. Of we reisden af naar Zweedse en Noorse bestemmingen en één keer gingen we naar IJsland, ook daar viel er nooit zo veel te zwemmen. We hadden altijd knalzomers en ik was trots dat we al die jaren min of meer regenproof waren, tot we op een miezerige dag in Dublin liepen.

De hele dag had het al geregend, het was koud en we liepen door een troosteloze straat in onze regenjacks. Niemand zei iets, tot de jongste mompelde wat ik ook stiekem dacht: “Ik kan dit niet echt vakantie noemen.” En: “R. zit nu aan een zwembad. Met een palmboom erbij.” Dat had hij die ochtend op Instagram gezien. Ik keek even naar het regenjasfiguurtje naast me en beloofde: volgend jaar krijg jij zwembaden, met palmbomen en duikplanken en alles wat je maar wilt.

Die zomer daarop togen we naar Griekenland. De locaties had ik speciaal geselecteerd op zwembad-lol. Ik regelde een adres met infinity pool (boven aan de verlanglijst van zoonlief), een zwembad met uitzicht op zee, een mini- zwembadje bij een stadshotel, een zeezwembad. En een zwembad op de bovenste verdieping van een hotel in Athene. Eén locatie had zo’n groot zwembad dat ik er een extra nacht bijboekte. Mijn kind zou zich een slag in de rondte kunnen zwemmen deze zomer. We zouden vijfhonderd zwembadloze vakantiedagen inhalen. Er was me alles aan gelegen om een jeugdtrauma te voorkomen.

Lees het volledige verhaal ‘Zwemparadijzen’ in het Flow Zomerboek, met prachtige vintage foto’s van de zwembaden van toen.

Astrid heeft op Pinterest een eigen bord: Morning Swim with Astrid, waarop ze mooie plaatjes verzamelt van illustratoren en fotografen van over de hele wereld die net als zij dol zijn op zwemmen. Je vindt het hier.

Tekst Astrid van der Hulst Fotografie Lex Sirikiat/Unsplash.com

