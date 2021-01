Life Design: wat is het en hoe start je?

Vanuit het ontwerpersvak is een stroming ontstaan die ‘life design’ heet. Uitgangspunt is dat we ons eigen leven kunnen vormgeven als een product, een stoel bijvoorbeeld.

Twan Verdonck is een van de ontwerpers die deze methode tot in de puntjes heeft uitgewerkt. Hij geeft trainingen en publiceerde recent zijn ‘leef-doeboek’ Ontwerp je leven. Een paar jaar geleden vroeg Verdonck zich af of hij zijn ontwerptalenten niet zou kunnen toepassen op zijn eigen leven. “Ik liep een beetje vast,” zegt hij. “Ik werkte als designer, ik was vader van drie kinderen, echtgenoot, zoon, broer, vriend, en wilde ook nog sporten. Ik had wel twaalf dagen per week nodig om te doen wat ik wilde.”

Op een dag realiseerde hij zich: het is gewoon een ontwerpprobleem. “Ontwerpers zijn bekwaam in het combineren van heel uiteenlopende wensen. Een product moet namelijk handig én mooi zijn, vernieuwend én herkenbaar, stevig én licht, ga zo maar door. Onze hedendaagse levens zijn vaak net zo paradoxaal. We willen carrière maken én een liefdevolle partner of ouder zijn. We willen tijd voor elkaar én tijd voor onszelf. We zijn op zoek naar rust én spanning. Hoe zorgen we voor een gebalanceerd leven waarin alles wat we belangrijk vinden aan bod komt?

Als productdesigner voor allerlei grote merken en bedrijven wist ik dat designers problemen op een creatieve manier kunnen oplossen, buiten kaders kunnen denken, verschillende inzichten kunnen combineren door samen te werken en mogelijkheden kunnen uitproberen met testjes en prototypes. Als deze vaardigheden konden leiden tot innovatieve producten die ons leven fijner maken, dan zou ik op dezelfde manier mijn leven ermee kunnen verbeteren.”

Wat vind je belangrijk in je leven?

Hij ontwikkelde een methode waarbij hij het leven in zes domeinen verdeelde: werk, liefde, gezondheid, spel, omgeving en niksen. Om daar de perfecte balans in te vinden, ging hij die domeinen eerst ‘scoren’: hoe vind ik het gaan, hoe zou ik het liever willen, hoe pak ik dat aan? Ook ging Verdonck op zoek naar een ‘ontwerpteam’: mensen die hem goed kenden en met hem wilden meedenken.

Hiervoor vroeg hij zijn vader, zijn vrouw, zijn kinderen en een oudere buurman. “Ik vroeg hun: ‘Hoe zou ik mijn leven kunnen verbeteren?’ Ze adviseerden om minder te gaan werken, vaker samen leuke dingen te doen, duurzamer te leven en meer te genieten. Toen hij eenmaal duidelijk voor ogen had waar een gebalanceerder leven voor hem aan moest voldoen, ontwierp Verdonck stapjes richting het doel. Het boek zit vol werkvellen, invulschema’s en ‘progressie-meetinstrumenten’ om die noodzakelijke kleine veranderingen stapsgewijs in je levensontwerp op te nemen.

Zo begin je volgens Twan Verdonck

Geef je huidige leven een score op deze zes gebieden: werk, liefde, gezondheid, spel, omgeving en niksen. Schrijf bij elk domein met blauwe stift een cijfer (van 1 tot en met 10). Hoe zou het ideale plaatje eruitzien? Geef opnieuw zes cijfers met een groene stift. Wat zijn de verschillen met de blauwe cijfers? Vorm een ontwerpteam. Vraag je beste maatje, familie, vrienden of collega’s om feedback, tips en suggesties over hoe jij je leven nog fijner zou

kunnen ontwerpen. Ga op zoek naar inspiratie. Verstop je mobieltje in een lade. Trek eropuit, laat je verrassen en ga op avontuur. Het doel is te gaan ervaren hoe een nog fijner leven voelt. Teken de ideale situatie of maak een moodboard. Ga dat oefenen in kleine stapjes. Ruil ook in: doe bijvoorbeeld iets positiefs een kwartiertje meer en iets negatiefs een kwartiertje minder. Experimenteer en volg daarbij steeds je gevoel.

