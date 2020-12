Liza van inclusicards bedacht wenskaarten voor iedereen

De inclusicards is een inclusieve wenskaartenlijn voor iedereen in elke situatie.

Van kleins af aan is Liza Slootman al dol op kaarten sturen. Alleen kon ze lang niet altijd een passende wens vinden. Bijvoorbeeld voor iemand die in therapie gaat of door een transitie van naam verandert, of voor twee vrouwen van kleur die trouwen. Liza besloot de kaarten daarom zelf te gaan maken.

Daarna betrok ze ook andere illustratoren bij haar project en vroeg hun de kaart te maken die ze ooit zelf hadden willen ontvangen. Zo ontstond een steeds inclusievere kaartenlijn met mensen en wensen in alle soorten, maten en kleuren.

De wenskaarten van inclusicards zijn 2 euro per stuk.

Je kunt de wenskaartenlijn op de website van Liza vinden of op haar Instagram-account @inclusicards.

Tekst Rosa Dammers / Ellen Nij Bijvank Fotografie inclusicards.com