Een huisje midden in het bos

Met een backpack op je rug en een routekaart in de hand, al wandelend door de ongerepte Drentse natuur, zomaar een off the grid huisje zien opdoemen. Midden in het bos. Dat is in het kort het idee als je een of meerdere Cabiners boekt, die in samenwerking met Staatsbosbeheer zijn ontwikkeld.

Even een paar dagen back to basic: water pomp je zelf uit de grond en voor een warme douche stook je eerst de houtkachel op – waarop je ook een kopje koffie kunt zetten met de percolator. Wifi is er niet, bordspelletjes zijn er wel. Ook leuk: bestel een maaltijdpakket met lokale ingrediënten en een recept, dat je kunt aanvullen met zelfgeplukte kruiden uit het bos.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Cabiner