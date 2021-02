Maak wandelen leuker met de app ‘Ommetje’

Vind je het moeilijk om iedere dag even naar buiten te gaan voor een wandeling? We vonden een app die het leuker maakt: Ommetje.

Een blokje om is niet alleen goed voor je fysieke, maar ook voor je mentale gezondheid. Het geeft energie, we worden er creatiever van en vaak ook een stuk rustiger. Via de app Ommetje van de Hersentichting kun je samen met vrienden, familie of collega’s een eigen wandelcompetitie starten en kun je ook de uitdaging aan gaan tegen de rest van Nederland. Zo wandel je toch samen, zonder dat je op dezelfde locatie bent.

Extra leuk: na iedere wandeling vertelt hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, die heeft geholpen bij het ontwikkelen van de app, een interessant hersenfeitje. Zo’n wandeling is dus ook meteen leerzaam.

De app is gratis en je kunt hem downloaden via Google Play of in de App Store.

Ben je liever wat langer op pad? We verzamelden meerdere wandelroutes in Nederland.

Fotografie Erik McLean/Unsplash.com