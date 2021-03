Mapiful: je eigen buurt op een poster

Je dagelijkse route naar de bakker. Het park om de hoek. De wijk waar je bent opgegroeid. Bij Mapiful kun je inzoomen op de wereldkaart tot het land, de stad, het dorp of de wijk waar jij graag aan terugdenkt, en daar een kaart van laten printen.

Je kunt de plattegrond je eigen titel geven en er is ruimte om kort je herinnering aan deze plek te beschrijven. Er zijn verschillende stijlen waaruit je kunt kiezen, maar je kunt je kaart ook zelf customizen. Liever een kaart van hoe het sterrenstelsel eruitzag op een bepaalde datum en plek? Ook die vind je in de kaartenshop. Je kunt de tekst ook bij deze kaart zelf schrijven of aanpassen. En nog leuker: Ze hebben nu ook een online magazine waarop je verschillende artikelen met DIY’s en tips op het gebied van interieur.

Benieuwd geworden? Neem dan een kijkje op Mapiful.com.

Meer favoriete sites, adressen, apps en boeken vind je in de rubriek Hoofd- & bijzaken in Flow 2.

Tekst Ellen Nij Bijvank Fotografie Mapiful