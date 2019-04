De tegels van Marga van Oers

Marga van Oers (32) ontwierp speciaal voor het tienjarig bestaan van Flow de illustratie op de cover van ons feestnummer. Op Storytiles.nl zijn nog veel meer oud-Hollandse tegels van haar te vinden. In Flow 2 vertelt ze over haar werk.

Wat ben je aan het doen?

“Voor een serie nieuwe tegels verzamel ik keramieken vissenstaarten en daar teken ik zeemeerminnen op. Deze fase van ideeën bedenken en collages maken, vind ik het allerleukst. Zo ben ik ook begonnen met StoryTiles: op mijn zolderkamer, tussen de tekeningen en knipsels. Nu, vijf jaar later, heb ik een bedrijf met vier werk­nemers en verkopen we tegels aan tweehonderd winkels over de hele wereld.”

Hoe kwam je op het idee om nieuwe plaatjes toe te voegen aan oud-Hollandse tegels?

“Op de kunstacademie was ik al dol op keramiek én op collages. En toen kwam mijn oma – verzamelaar van antieke spulletjes – in mijn eindexamenjaar aanzetten met een doos oud-Hollandse tegels. Ik dacht: wat als ik zo’n oude afbeelding samenvoeg met iets nieuws? Op de eerste tegel stond een geitje. Met keramisch papier bakte ik er in het glazuur een modern jongetje naast, waardoor het leek alsof hij het ouderwetse geitje uitliet. Het werd een verhaaltje in een verhaaltje.”

Wist je meteen: dit is een succesformule?

“Ja, het voelde als een eureka-­moment. Ik wist dat er veel vraag was naar kleine betaalbare kunstwerken voor in huis. Omdat antieke Hollandse tegels zoals die van mijn oma al snel drieduizend euro kosten, heb ik een traditionele tegelbakker gezocht om ze te bakken. Zo blijft het betaalbaar en kan ik me helemaal richten op het ontwerpen. Ideeën ontstaan altijd als een collage. Ik zie de afbeelding van een oude tegel en het begint meteen te borrelen. Ik heb een enorme beeldbank in mijn hoofd. En natuurlijk ook in het echt, zowel in knipsels als digitaal.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Carolien Sikkenk