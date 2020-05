Marja’s tocht voor eten uit de streek

Marja van der Ende (46) koopt haar eten direct van het land en begon een website voor iedereen die dat ook wil doen. Daarnaast heft ze een massage- en gezondheidspraktijk. In Flow 4 vertelt ze erover.

Hoe ben je hiermee begonnen?

“Na een stressvolle periode kwam ik in 2017 bij op een camping in Zeeland. Mijn vriend had de auto nodig voor zijn werk, dus deed ik alles met de fiets. Op een van mijn tochten kwam ik langs een kersenstalletje, later langs een vleesboerderij. Ik dacht: dit is leuk! Laat ik proberen al mijn boodschappen bij elkaar te fietsen.

Eten heeft zo veel meer smaak als het direct van het land komt. Thuis wilde ik niet meer anders. De ene dag fiets ik langs het stalletje met fruit, de andere langs de kassen met snij- en sperziebonen. Soms leg ik wel vijftig kilometer af.”

Waarom heb je een website opgezet?

“Eerst ben ik de Facebook-groep ‘Fietsen voor m’n eten – Westland’ begonnen, in de hoop dat ik wat goede tips kon verzamelen voor boerenwinkeltjes in de buurt. Dat ik na drie dagen vijftig nieuwe adressen en vijfhonderd leden zou hebben, had ik nooit verwacht.

Eten uit de streek is blijkbaar iets wat leeft. Dus pakte ik het professioneler aan en liet ik een site bouwen met een goede kaart. En nu zitten we zelfs al op vijfduizend leden! Mijn dag begint om kwart voor vijf – ik ben een vroege vogel – met verslagen schrijven.

Gelukkig kan ik met m’n eigen praktijk zelf m’n tijd indelen. Tussen het behandelen van cliënten door spring ik op de fiets om in te slaan.”

Ben je ook anders gaan koken?

“Ja. Doordat ik de mensen achter het eten heb leren kennen, gooi ik nooit meer iets weg. Wat overblijft, verwerk ik in soepen en salades of vries ik in. In de winter zijn er natuurlijk minder verschillende groenten, dan eten we meer stamppot, rodekool en bietjes.

Vlees van de boerderij is misschien duurder, maar geeft een veel beter gevoel dan het massa-geproduceerde vlees uit de supermarkt. Doordat de groentes juist goedkoper zijn omdat er geen schakels tussen zitten, geef ik bij elkaar opgeteld net zo veel uit als vroeger.”

Wat wil je bereiken?

“We hebben nu drie regio’s in kaart gebracht, ik hoop dat er ook mensen uit andere delen van het land mee gaan doen. Zo hebben we straks allemaal – ook als we op vakantie zijn – genoeg adresjes om naartoe te fietsen.

Dat we geen winstoogmerk hebben, is denk ik onderdeel van het succes. Voor mij gaat het om het vertellen van dit verhaal. Het maakt me trots dat mensen mijn voorbeeld volgen en daarmee gezonder gaan leven.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Marta Filipczyk