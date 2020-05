Marleen (galeriehouder van Oode) redt vergeten kunst

Marleen Kurvers (37) is galeriehouder van Oode in Amsterdam. In Flow 4 vertelt ze over haar missie om vergeten kunst te redden.

Waar zet jij je voor in?

“Nederland staat vol vergeten kunst: opgeslagen in depots omdat musea failliet gaan of moeten ontzamelen. Doodzonde. Ik probeer deze ‘weeskunst’ uit depots te redden en een nieuw leven te geven. In mijn galerie combineer ik deze werken met ontwerpen van jonge kunstenaars om zo te laten zien hoe je het thuis kunt doen. Mensen die een werk aanschaffen, krijgen ook een adoptiecertificaat. Zo zorgen ze voor een kunstwerk dat anders verloren was gegaan.”

Hoe ontdekte je deze vergeten werken?

“Jaren geleden raakte ik op een feestje in gesprek met iemand van Stichting Onterfd Goed, die onder andere een nieuw huis zoekt voor kunst van musea die hun deuren moeten sluiten. Ze nodigde me uit om een kijkje te nemen in het depot. Ik kwam terecht in een grote loods vol kunst dat opgeslagen stond en dacht aan de kunstenaars die er ooit zo veel werk en liefde in hadden gestoken. Ik vond dat er een reddingsplan moest komen.”

En werkt het reddingsplan?

“Zeker! Als iemand een kunstwerk adopteert en mij een foto stuurt van hoe het thuis hangt, geniet ik daarvan. Zo mooi dat iets wat bijna was weggegooid een nieuwe bestemming krijgt en dat mensen daar elke dag naar kijken. De kunstenaars moesten eens weten!”

Wat is jouw gouden groentip?

“Door vergeten spullen een nieuwe context te geven, worden ze weer interessant. Kijk eens op de zolder van een oudtante en ontdek welke schatten er liggen. Als je dingen op een andere plek zet, zie je vaak pas hoe mooi ze kunnen zijn. Dat heb ik ook als ik iets uit een depot meeneem. Tussen de rommel is het lastig om er de waarde van in te zien, maar het is de kunst om er doorheen te kijken.”

Fotografie Kadir Celep