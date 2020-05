Matthijs en Daan helpen de natuur met thee

Matthijs Westerwoudt (30) maakt samen met Daan van Diepen natuurherstellende kruidenthee. In Flow 4 vertelt hij erover.

Wat zijn jullie nu aan het doen?

“We zijn net verhuisd naar een nieuw antikraakpand. Een echt kantoor kunnen we nog niet betalen. Een jaar geleden hebben Daan en ik allebei onze baan opgezegd. We kennen elkaar van Frisse Blikken, een creatief projectbureau waar je aan je eigen onderneming mag werken. Daan en ik hadden dezelfde droom: een bedrijf beginnen dat niet alleen duurzaam is, maar waarmee we ook echt bijdragen aan het herstel van de natuur. Zo kwamen we op het idee om thee te gaan maken met kruiden van Nederlandse bodem.”

Hoe help je de natuur met thee?

“Door de intensieve landbouw is er in Nederland een groot tekort aan biodiversiteit. Melkveeboeren halen het hoogste rendement uit hun land met één soort gras dat de koe het meest efficiënt omzet in melk. Op al die lappen grond is geen bloem te bekennen. Vliegt er een bij over, dan valt die halverwege dood neer. Wij dachten: wat als we er kruiden tussen zetten? Dan komen de insecten terug en kunnen wij er thee van maken. Alle thee die we in Nederland drinken, blijkt namelijk ook nog uit het buitenland te komen.”

En, hebben jullie al geoogst?

“Ja, we mochten bij tien boeren op ongebruikte stukjes land – langs paden of sloten – inzaaien: kamille, brandnetel, maar ook paardenbloemen en weegbree. Heel grappig: op een paar plekken braken de koeien door de afzetting om bij onze kruiden te komen. Ze hebben alles opgegeten! Zo hongerig zijn ze dus naar een gevarieerder dieet. Wij hopen dat de boeren hierdoor inzien dat kruidenrijk gras voor iedereen beter is. De koeien worden er gezonder van en hoeven niet meer aan de preventieve antibiotica, en het helpt de bijen en vlinders. Gelukkig hebben de koeien niet alle kruiden opgegeten en hebben we nog genoeg kunnen oogsten. Onze eerste lading thee was meteen uitverkocht. Nu kopen we nog een deel van de kruiden in, maar over twee jaar hopen we meer boeren aan ons te hebben gebonden en compleet zelfvoorzienend te zijn.”

Hoe komen jullie rond?

“Vooralsnog leven we van ons spaargeld. Als je eenmaal zuinig aan doet, merk je dat je ook helemaal niet zo veel nodig hebt. We krijgen zo veel energie van wat we doen, we missen de luxe van nieuwe kleren of etentjes in restaurants helemaal niet.”

Meer informatie over Matthijs, Daan en hun missie vind je op hun website.

Tekst Eva Loesberg Fotografie Clay Banks