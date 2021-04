Meer bijen, vlinders en andere insecten in je tuin: wat je zelf kunt doen

Een gemiddeld mens weet meer over de dinosaurus dan over de regenworm in zijn tuin. Wat kun je zelf doen voor meer insecten in je tuin? 10 tips.

‘Al wat rot is ons genot’, zeggen entomologen. Kleine beestjes zijn gek op dood hout, gestapelde stenen, dode bladeren en ander tuinafval. Laat een stukje van je tuin verwilderen, met lang gras, brandnetels en planten die er spontaan gegroeid zijn. Op één vierkante meter kan zo al een insectenrijk stukje ontstaan. Onder meer insecten en larven van vlinders overwinteren in dode stengels. Laat die tot na de winter staan en je hebt in het voorjaar veel meer leven

in je tuin. Een insectenhotel is een goed begin, maar een groot deel van de wilde bijen, hommels en andere insecten nestelt in de grond. Schoffel en hark dus zo min mogelijk. Vul je tuin of balkon aan met inheemse planten, bomen en struiken: vegetatie die al sinds de ijstijd in Nederland groeit en waar veel insecten afhankelijk van zijn. Kies voor veel verschillende planten in je tuin. Zorg voor een ‘bloemenboog’: verschillende planten die elkaar in bloeitijd overlappen van voorjaar tot herfst. Vlinders houden van schermbloemen (met veel kleine bloemetjes op een steel). Ook belangrijk: bloemen waarvan de nectar makkelijk te bereiken is. Bij een gecultiveerde roos met een dichte bloem bijvoorbeeld, kunnen insecten niet bij de nectar komen. Koop je planten bij een biologische kwekerij zoals Deheliant.nl, Hessenhof.nl of Ecoflora.be. Tip: niet het voorjaar, maar het najaar is de beste tijd om te planten en te zaaien. Inspireer je buren om ook mee te doen, samen bereik je meer. De app iNaturalist voor ‘citizen science’: handig om organismes te determineren.

Een stapje verdergaan? Probeer dan eens bijen te houden.

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Michele Bergami/Unsplash.com