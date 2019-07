Meer boekentips voor de zomer

Bladzijde na bladzijde omslaan, vergeten waar je bent en nog dagen rondlopen met dat ene personage in je hoofd. We geven je boekentips voor deze zomer, van de redactie en boekhandelaren.

Op scherp

Het verhaal van een Nederlands gezin op roadtrip in de Verenigde Staten. Moeder Claire heeft de route tot in de puntjes voorbereid: langs de stranden van Californië, parken, canyons en steden. Het beeld van het vrolijk vakantievierende gezin wordt al snel doorgeprikt, en de fantasierijke tweelingdochters van dertien geven ongezouten commentaar op de gebeurtenissen. Dat is eerst grappig, totdat je gaandeweg merkt dat de ellende veel dieper zit en je het boek met dichtgeknepen keel uitleest. Springbonen, Wanda Bommer (Nijgh & Van Ditmar)

Oude pijn

Alice van Essen, managing editor: “De Britse Alan Querry zoekt samen met zijn dochter Helen zijn andere dochter Vanessa op, die in Amerika woont (vlak boven New York). Ze maken zich zorgen om Vanessa, die altijd al de tobberigste van de twee was. Tijdens het bezoek komt de oude pijn van de scheiding van hun ouders en de vroege dood van hun moeder boven, en ziet Alan pas in hoe bepalend dit is geweest voor de manier waarop Helen en Vanessa in het leven staan. De grote liefde van de vader voor zijn totaal verschillende dochters en hun wandelingen in de sneeuw zijn ontroerend. En het is grappig om Amerika door de ogen van een rasechte Brit te bekijken – vooral omdat ik dit boek las toen ik daar zelf op reis was.” Afgelegen, James Wood (Querido)

Lees ook: Marijes favoriete boeken van 2018

Weer een nieuwe dag

Na de dood van haar man slijt mevrouw Palfrey haar laatste jaren in het Londense hotel Claremont. Behalve met de eentonige dagen en de wat weemoedige gevoelens (‘Als je oud bent, noemt niemand je meer bij je voornaam. Die zou je net zo goed niet kunnen hebben’), heeft ze te dealen met haar medebewoners, onder wie mevrouw Burton (die whisky bij de lunch drinkt) en meneer Osmond (die de ene boze brief schrijft na de andere). Haar leven krijgt weer reuring als ze na een val op straat de schrijver Ludo ontmoet, die ook prima doorgaat voor haar kleinzoon. Fijn Brits boek met een mix van melancholie en humor. Hotel Claremont, Elizabeth Taylor (Karmijn)

Meer boekentips vind je in ons Flow Vakantieboek in het zomerpakket.

Kijk hier voor alle actuele aanbiedingen en kortingscodes in de webshop.