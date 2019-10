Meisje met de parel 2.0

Carolien Sikkenk was altijd al geboeid door het lichtgebruik van de Hollandse meesters, zoals in de schilderijen van Johannes Vermeer (1632-1675). Want ook bij haar vak, fotografie, draait het om mooi licht.

Carolien: “Al tijden speelde ik met het idee om mijn eigen uitvoering van een aantal Vermeers te maken. Het juiste moment diende zich alleen steeds niet aan, tot ik hoorde dat 2019 het jaar van de Gouden Eeuw zou zijn. Ik koos voor Het meisje met de parel. Het moest een moderne versie van het schilderij worden, zeker geen verkleedpartij. Dus in plaats van zomaar een doek op iemands hoofd te plaatsen, zocht ik een meisje dat in het dagelijks leven ook een hoofddoek draagt. Daarnaast wilde ik graag een donker meisje, een blondine en een meisje met een piercing fotograferen.

Vermeer maakt krachtige kleurcombinaties van okergeel en blauw; die wilde ik dus terug laten komen in mijn foto. Het moest geen letterlijke kopie van het schilderij worden, maar ik wilde wel de opvallendste elementen gebruiken: zo kreeg ieder meisje een okergeel kledingstuk aan met een wit accent bij de hals en op het hoofd een blauw element. En natuurlijk mocht de parel niet ontbreken.”

Iconisch beeld

“Al snel ontdekte ik: het maakt niet uit wat de meisjes precies dragen, in iederéén schuilt ‘het meisje met de parel’. Door de belichting, de uitsnede en de blik denk je toch wel aan het schilderij – het is een iconisch beeld dat je meteen herkent. Dat gaf mijn project meer betekenis: ik leerde dat we in de kern allemaal gelijk zijn. Uiteindelijk heb ik zelfs een jongen, een meisje van negen en een ‘meisje’ van negentig op de foto gezet.”

Lees het volledige interview met Carolien Sikkenk in Flow 7.

Expositie ‘Girls with pearls’

De fotoserie van Carolien is tot eind dit jaar ook in levenden lijve te bewonderen, in het Vermeer Centrum in Delft. Kijk op de website voor meer informatie.

Tekst Anne-Flore Muller