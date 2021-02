Met behulp van dit boek bak je voortaan je eigen brood

De geur van versgebakken brood wanneer je de bakkerswinkel binnenloopt: wij vinden het heerlijk. Nóg lekkerder als die geur ook uit jouw eigen oven komt thuis. Met Een boek over brood leer je de basis van brood bakken.

Brood bakken kan op heel veel verschillende manieren, laat Issa Niemeijer-Brown in dit boek zien. Hij brengt het eerst terug tot de basis. Zo krijg je inzicht in wat er nou eigenlijk gebeurt onder je handen en ontwikkel je gevoel voor je deeg. Daarna is het een kwestie van je intuïtie volgen en experimenteren. Voordat je het weet, bak je zelf thuis je favoriete brood.

Een boek over brood (Uitgeverij Brandt) kost € 30 en is te koop bij je plaatselijke boekhandel.

Nog meer tips en mooie initiatieven vind je in Flow 2-2021.

Fotografie Orlova Maria