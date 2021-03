Met de bakmixen van PowerKitchen bak je gezond en vegan

Een dag in de keuken staan en dan lekkere baksels op tafel zetten, wij houden ervan. En met de vegan bakmixen van PowerKitchen is het ook nog eens gezond.

Als je gezonde baksels wilt maken, is het weleens lastig om de juiste ingrediënten bij elkaar te sprokkelen. De bakmixen van PowerKitchen zijn suikervrij en/of eiwitrijk, en bevatten dus geen onnodige toevoegingen. Zo maak je in een handomdraai een gezond bananenbrood, dadelballetjes of een stapeltje pancakes. Het enige wat je nog even aan de mix moet toevoegen is bijvoorbeeld ei, kwark of sojayoghurt.

Bij de bakmixen zitten ook recepten, zodat je alles in een handomdraai op tafel kunt zetten.

De producten zijn te koop vanaf € 2,95 op powerkitchen.nl.

Nog meer tips en initiatieven vind je in Flow 2-2021.

Fotografie Priscilla du Preez/Unsplash.com