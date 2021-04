Met deze gratis vogelcursus leer je alle tuinvogels en hun geluiden kennen

Nu we meer thuis zijn, vallen ons de vogels in de tuin opeens meer op. Maar welke is het nou? Met de vogelcursus van de Vogelbescherming kun je ze voortaan herkennen.

Heb je tijdens al die maanden van thuiswerken misschien nieuwe vrienden gemaakt in je eigen tuin of op je balkon? Een roodborstje dat elke dag op dezelfde tijd even komt buurten of een merel die precies je ringtone nafluit? Voor het geval je geen idee hebt welke vogels precies in jouw tuin voorbijkomen, is er de gratis vogelcursus Tuinvogels van de Vogelbescherming. In tien lessen leer je veel tuinvogels en hun geluiden herkennen.

Kijk op Vogelbescherming.nl en zoek op ‘cursus tuinvogels’.

We gaven al eerder 5 tips voor het kijken van vogels in je tuin.

Nog meer tips en mooie initiatieven vind je in Flow 3-2021.

Fotografie Christopher Alvarenga/Unsplash.com