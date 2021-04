Met deze website maak je gemakkelijk zelf sjablonen

Onze Flow’s zitten vol met papieren. Mooi om naar te kijken, maar ook fijn om iets van te maken. Op de website Templatemaker.nl kun je gemakkelijk sjablonen maken.

Dozen vol mooie papiertjes, bijvoorbeeld uit het Book for Paper Lovers, maar even geen idee wat ermee te doen? Op Templatemaker.nl kun je heel makkelijk zelf sjablonen maken voor zakjes, doosjes en enveloppen. Je voert de maten in die passen bij het papiertje dat je hebt en het sjabloon rolt eruit. Dan is het alleen nog een kwestie van knippen en vouwen.

Alle sjablonen vind je op de website van Templatemaker.

Fotografie Floor van koert