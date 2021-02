Met Standfinder vind je heel gemakkelijk de heerlijkste groente

We vinden het heerlijk om verse groente bij een boerderij te halen. Met Standfinder weet je nu precies waar je moet zijn voor de groente die je zoekt.

Een rondje fietsen en dan onverwacht stuiten op een kraampje met de lekkerste groente van het land heeft zo z’n charme. Maar wil je geen kraampje in de buurt missen, dan kun je nu ook online speuren op Standfinder.nl. Je tikt in wat je zoekt en in welke plaats en krijgt een handig overzicht van de stalletjes langs de weg.

Nog meer tips en mooie initiatieven vind je in Flow 1.

Voor meer informatie kun je terecht op de site van Standfinder.

Fotografie Sven Scheuermeier/Unsplash.com