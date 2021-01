Minder oordelen: zo doe je dat

Wat iemand aan heeft, op welke partij hij stemt of hoe zij haar leven inricht… Meteen vinden we er wat van. Gelukkig kunnen we onszelf aanleren om minder snel te oordelen. Deze oefening en boekentips helpen je verder.

Susan Bögels, hoogleraar mindfulness aan de Universiteit van Amsterdam en psychotherapeut: “Ons evolutionaire brein is erop gericht om te oordelen. Daardoor kunnen we overleven. We kunnen er dus niks aan doen en het ‘weg trainen’ kan niet, al zouden we dat willen. Wel kan mindfulness ervoor zorgen dat we het opmerken: hé, ik ben iemand of iets aan het veroordelen. Vervolgens kunnen we kiezen wat we daarmee doen. Ons oordeel uitstellen bijvoorbeeld of onderzoeken waar het vandaan komt.”

Oefening in minder oordelen

Oefen eens met minder oordelen als je ’s morgens uit het raam kijkt en de lucht is bewolkt. Je eerste gedachte is wellicht: mmm, grijs, niet leuk. Vervang die gedachte eens door: grijs is grijs, laat me eens voelen wat er aan grijs te beleven is. Je hebt geen controle over het weer, het enige wat je kunt doen is je houding ten opzichte van het weer veranderen.

Boekentips

In Flow 10 vind je een artikel over minder oordelen. Nog niet genoeg over het onderwerp gelezen? Onderstaande boeken gaan ook over oordelen, en hoe ermee om te gaan.

Altijd iets te vinden – De kunst van het oordelen, Wieteke van Zeil (Atlas Contact)

In dit boek verkent Wieteke van Zeil de kunst van het vormen van een oordeel op haar kenmerkende manier: detail voor detail. Wie naar kunst kijkt, voelt zich misschien geneigd er meteen iets van te moeten vinden. Maar om iets echt op waarde te schatten, kan het juist helpen je mening even voor je uit te schuiven. Met radicale compassie naar de wereld kijken – De RAIN-methode, Tara Brach (Kosmos)

In dit boek licht Tara Brach de innovatieve RAIN-methode toe. Deze methode leert je in 4 kleine stappen met meer mindfulness en compassie naar elke situatie te kijken.

Tekst Catelijne Elzes Fotografie Thought Catalog/Unsplash.com