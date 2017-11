Minder streng voor jezelf zijn

Jezelf wat leuker vinden of in ieder geval niet de hele tijd afkraken. Het kan echt. Journalist Catelijne Elzes leert het, met vallen en opstaan.

Begripvol en aardig zijn naar onszelf (zoals we dat wél zouden doen bij een vriendin of collega), is lang niet altijd makkelijk. Mindfulness- en zelfcompassietrainer Marlou Kleve komt het vaak tegen tijdens haar trainingen: mensen die zichzelf afvallen als ze het in hun ogen niet goed doen. Ze vond het tijd voor tegengas en schreef het (werk)boek: Hartvol – De kracht van zelfcompassie. Zelfcompassie betekent volgens Kleve niks meer en niks minder dan aardig zijn voor jezelf, vooral op moeilijke momenten. Jezelf steunen als dat nodig is. Haar werkboek staat vol met oefeningen om dat te leren.

Blijkbaar gaat dat niet vanzelf. Of in ieder geval bij velen van ons niet. Om te laten zien hoe hard we soms voor onszelf zijn, laat Marlou Kleve haar cursisten vaak de volgende oefening doen: stel je voor dat een goede vriend(in) van je met iets worstelt. Hij of zij is bijvoorbeeld een belangrijke werkafspraak vergeten. Wat zeg of doe je? Schrijf dat in een paar zinnen op, en beschrijf daarna hoe je reageert als je zoiets zelf zou hebben gedaan. Kleve: “Het verschil tussen wat mensen tegen zichzelf zeggen en wat tegen een ander, is enorm groot. Tegen een goede vriend of vriendin zeggen ze zoiets als: ‘Vervelend, maar kan gebeuren, is mij ook weleens overkomen.’ Meestal geven ze een tip hoe je zoiets in het vervolg kunt voorkomen.

Maar ze praten zichzelf de put in, geven zichzelf ervan langs: ‘Hoe kón je zo stom zijn.’ Uren daarna zijn ze nog kwaad op zichzelf.” Die kritische stem heeft ook nut, legt Kleve uit. “Hij zit in onze genen. Hij wil je in veiligheid brengen, zorgen dat je overleeft. Een belangrijke afspraak missen kan een bedreigende ervaring zijn. Gebeurt je dat vaak, dan kun je bijvoorbeeld je baan verliezen en zo buiten de groep komen te staan. Om te zorgen dat je nooit meer zo’n afspraak vergeet, gaat de zweep erover.

De kritische stem wil je beschermen, maar is vaak verre van constructief. Als je vaak harde kritiek hebt op jezelf, kan dat leiden tot minder zelfvertrouwen en tot faalangst. De begripvolle manier waarmee we op goede vrienden reageren die een fout maken, werkt op de lange termijn beter. Het is alleen lastiger om dat bij onszelf te doen, want we meestal reageren instinctief op gevaar. We schieten in de stress en slaan om ons heen. Het helpt om je op dat soort momenten voor te stellen hoe een goede vriend of vriendin zou reageren. En dan die woorden tegen jezelf te zeggen.”

Het complete verhaal ‘Minder streng zijn voor jezelf, hoe doe je dat?’ staat in Flow 6.

Tekst Catelijne Elzes Illustraties Marenthe Otten