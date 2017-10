Vijf dagen per week acht uur lang werken, wie heeft dat eigenlijk bedacht? Niet alleen de hardwerkende mens, ook deskundigen pleiten voor minder werken en een betere balans tussen werk en vrije tijd. Een van hen is de Amerikaanse schrijver Timothy Ferriss.

Volgens Timothy Ferriss is het concept van keihard werken tot aan je pensioen gedateerd en moet je levensplannen waarvoor je warm loopt, nú uitvoeren in plaats van ze uit te stellen. In zijn boek Een werkweek van 4 uur neemt hij je mee naar een nieuw, leuker leven met minder werkuren. Volgens hem zouden we anders moeten nadenken over wat rijkdom en geluk eigenlijk zijn. ‘Bij het inbeelden van rijkdom zien mensen vaak een berg geld voor zich,’ schrijft hij. ‘Denk je beter na over wat wordt bedoeld met rijkdom, dan is dat vaak niet een dikke bankrekening, maar de mogelijkheid om te doen waar je blij van wordt.’

Het gaat dus niet om geld, maar om belevenissen. Ferriss’ tweede stap is definiëren waar geluk voor staat. Wil je gelukkig zijn, dan is het volgens hem zaak om die dingen te doen waar je hart echt sneller van gaat kloppen. Vraag je niet af: wat wil ik? Of: wat is mijn doel? Maar: waar krijg ik een kick van? Door na te denken over wat jou een boost geeft, word je gemotiveerd om eens na te denken over de manier waarop je je tijd besteedt, op je werk en thuis. Je werkweek in navolging van Ferriss terugschroeven naar vier uur is wellicht een wat drastische uitkomst, maar zijn theorie is een fijn duwtje in de rug om die taken of activiteiten te schrappen die weinig of niets toevoegen aan wat jou voldoening geeft.

Tekst Fleur Baxmeier Illustratie Marijke Buurlage