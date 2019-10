Mindfulness in stilte

Klinisch psycholoog Mark Williams is een internationale autoriteit op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness. Hij pleit voor meer stilte: alleen dan kunnen we weer tot onszelf komen.

Je zegt in je boek: ons innerlijke zelf is altijd kalm en vredig. De normale menselijke conditie is dat we gelukkig zijn.

“In de basis zijn we gelukkig, dat denk ik echt. Als je een kind voorziet van de voeding en de liefde die het nodig heeft, dan zal het altijd tevreden zijn. En dieren zijn over het algemeen ook van nature gelukkig. Onze natuurlijke staat is die van een gevoel van vrede waarin we als menselijke dieren gevoelig zijn voor onze omgeving. Dus we zijn verdrietig als we iets verloren hebben, we zijn angstig als er roofdieren in de buurt zijn. Als we alleen dieren waren, dan zou ons emotiesysteem terug naar normaal gaan als de roofdieren weg waren. We zouden een gevoel hebben van angst, maar gaandeweg zou het verdwijnen. Dat geldt eigenlijk ook voor de meeste mensen. We zijn vreselijk verdrietig als we iemand kwijtraken van wie we houden. Maar als het goed is, wordt ‘normaal’ verdriet na verloop van maanden en jaren minder. Mindfulness probeert ons terug te brengen in een staat waarin we die actualiteit van het leven toestaan. Wat dus niet betekent dat we nooit meer verdrietig of ongelukkig zijn. Het betekent dat het verdriet en het ongeluk meer beperkt blijft tot de perioden waarin het nodig is.”

En daarvoor hebben we volgens jou de zintuigen nodig.

“In een mindfulnesstraining kom je altijd terug bij je lichaam. Of het nu in de setting van een training is of een alledaags moment waarbij je iets opmerkt in de wereld om je heen: het gaat om het ervaren met je zintuigen. Jon Kabat-Zinn ontwikkelde mindfulnesstherapie aanvankelijk voor mensen met chronische pijn. En vervolgens hebben we het aangepast als therapie voor depressie. Daarna bleek dat de levenskwaliteit van niet-depressieve mensen ook verbeterde als zij het toepasten. Mindfulness is eigenlijk appreciative awareness. Opmerken en ervaren met je zintuigen wat er is, in plaats van najagen van wat je niet hebt. Het kan makkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden als ‘tel je zegeningen’, als een regel. Maar mindfulness is een ontdekkingstocht, je moet het zelf testen. Om zo manieren te vinden om meer op je gemak te zijn met jezelf.”

Hoe pas je dat toe in het dagelijks leven?

“Mijn advies is om elke dag tijd te reserveren voor meditatie. Dat is makkelijker dan bijvoorbeeld elke keer met aandacht je handen wassen. De dagelijkse beoefening helpt je om de rest van de dag ook aandachtiger te zijn. Dan merk je de voordelen. Dat betekent niet dat het een ijzeren wet is, een keer een dag missen is niet erg. Het gaat vooral om de kwaliteit van je intentie. En dat houdt in: beslissen dat je elke dag iets gaat doen wat je toestaat om even stil te zijn. Om even uit de constante hectiek te stappen. Als je thuis bent, kun je je omringen met de dingen die jij fijn vindt. Vind dus een plek die je gaat associëren met een tijdje stil zijn. En als dit is wat je nodig hebt, lukt dat steeds langer en groeit je opmerkzaamheid vanzelf.”

Interview Sjoukje van de Kolk Fotografie Andy Sherk/Unsplash.com

