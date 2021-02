Miracle morning: waarom het zo fijn kan zijn

Elke dag om zes uur of eerder opstaan – en niet omdat het moet: mensen doen het omdat ze zijn gegrepen door het boek Miracle morning.

De bestseller van de Amerikaan Hal Elrod is nu ook in het Nederlands is verschenen. Blogger Gaby Suhr vertelt waarom op deze manier vroeg opstaan voor haar werkt.“Ik ben met de Miracle morning begonnen toen ik nog volledig voor mezelf werkte en ’s ochtends maar moeilijk op gang kon komen”, vertelt Gaby. “De routine geeft je een vaste structuur met onder andere mediteren, schrijven en lijstjes maken om de dag goed te beginnen, waardoor volgens het boek de rest van de dag ook goed zal verlopen.”

Gaby neemt op de vroege ochtend de tijd om te focussen op wat voor haar belangrijk is en hoe ze haar dag, of zelfs haar leven, wil indelen. “Dat klinkt misschien zwaar, maar het is niet meer dan een rustpunt voor jezelf creëren en mindful de dag in gaan. Ik word er een blijer mens van.”

Gaby wijzigt de invulling van haar Miracle morning-routine om de zoveel weken. “Anders wordt het een automatisme en schiet het z’n doel voorbij. Het is juíst de bedoeling dat je even uit je vaste routine komt en het grotere plaatje voor ogen houdt. Een kwartiertje mediteren doe ik altijd wel, maar de overige vijf gewoontes die in het boek omschreven worden, wissel ik steeds af.” Het blog van Gaby vind je hier.

Inspiratie voor je Miracle morning

Ook beginnen? Hier een aantal activiteiten ter inspiratie.

Een paar bladzijden lezen

Kom je maar niet verder in het boek dat al zo lang op je nachtkastje ligt? Plan leestijd in tijdens je miracle morning. Al is het elke ochtend maar een kwartier, na zeven dagen ben je al een heel eind. Extra fijn: lezen werkt ontspannend. Je start met het lezen van die paar bladzijden dus meteen je dag rustig. Mediteren

Al na een paar minuten stilzitten begin je met een rustiger hoofd aan je dag. Weet je niet hoe je kunt beginnen met mediteren? Deze apps kunnen je erbij helpen. Wandelen

In alle vroegte de deur achter je dichttrekken voor een wandeling. Je kunt kiezen voor een blokje om van vijftien minuten (daar is nu ook een leuke app voor om het wandelen nog leuker te maken) of een langere hike van een uur of meer. En heb je weleens van bosbaden gehoord? De Japanners noemen het shinrin-yoku: je onderdompelen in de natuur. Schrijven

In je dagboek schrijven, een brief sturen naar iemand die je dierbaar is of een fictieverhaal maken. Het kan fijn zijn om iedere ochtend wat woorden op papier te zetten. Dat hoeft geen hoogstaande literatuur te zijn. Alles opschrijven wat in je opkomt is ook al genoeg voor een rustige start van je dag.

Dit zijn slechts een paar ideeën. Je kunt de ochtend invullen zoals jij het fijn vindt. En voor een miracle morning hoeft je wekker echt niet voor zes uur ’s ochtends af te laten gaan. Een kwartiertje eerder opstaan kan ook al veel voor je doen.

