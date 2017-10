Mislukken mag

Soms loopt iets niet zoals je hoopt. Vaak is het niet zo erg als je denkt, en soms kun je er achteraf om lachen. In Flow Lemonade, het meiden-vakantieboek van Flow, vertelt auteur Kira van den Ende over de goede kanten van mislukkingen.

“Mislukken is helemaal niet zo erg als we denken,” zegt schrijver Kira Van den Ende. Ze schreef het boek Durf falen, waarin ze 24 verhalen verzamelde over grote mislukkingen. Zoals dat van Maaike Lenaerts, die drie keer bleef zitten op de middelbare school en ook nog zakte voor haar eindexamen. En over Céline Bouton, die voor het eerst in haar leven een groot muziekfestival organiseerde, maar niet meer dan twintig kaartjes verkocht.

Kira: “Als iets verkeerd gaat, kun je daar veel van leren. Namelijk: hoe je het dan wél kunt aanpakken. Vaak gaan mensen er bijna aan onderdoor als iets mislukt. Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet. Want falen is niet raar: het is de gewoonste zaak van de wereld. Zelfs popsterren of topsporters doen niet alles in één keer goed.”

Sinds twee jaar organiseert Kira speciale avonden waarop mensen vertellen over hun grootste mislukking. Ze vertellen elkaar hoe ze gefaald hebben en wat ze daarvan hebben geleerd. “Het is belangrijk om het daarover te hebben,” vindt ze. “Meestal hebben we het alleen over onze successen, maar de verhalen over wat er allemaal mislukt mogen ook weleens worden gehoord. Het is misschien niet zo leuk als iets mislukt, maar het is wel een rijke ervaring. Je kunt een mislukking gebruiken als aanmoediging om verder te groeien en jezelf te ontwikkelen. Dat je iets probeert, getuigt van lef. Je hebt een streepje voor op alle mensen die het niet eens proberen.”

Het verhaal ‘Hoera, mislukt!’ is terug te vinden in Flow Lemonade.

