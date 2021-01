Mooizooi in Haarlem: creatief met restmateriaal

Lappen stof, vellen karton, kralen; je kunt het zo gek niet bedenken of het restmateriaal is te vinden bij Mooizooi in Haarlem.

De spullen zijn restmaterialen van allerlei bedrijven die hier een tweede kans krijgen. Voor tien euro stop je je winkelmandje vol met wat voor moois je ook ziet. De winkel is niet alleen een duurzaam initiatief, maar heeft ook een sociaal doel: er werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je vindt de winkel aan het Terschellingpad 2 in Haarlem. De winkel is tot en met 19 januari gesloten, maar je kunt ook op de website bestellen.

