Na werktijd offline

’s Avonds op de bank nog even je mail wegwerken: eerst leek het een snelle oplossing, maar steeds meer mensen willen na werktijd juist niet meer bereikbaar zijn voor hun collega’s. Flow’s Irene verdiept zich in deze trend.

Er is iets gaande rondom e-mails wegwerken na werktijd. Lange tijd was dat het voorbeeld van: ‘zo, jij bent goed bezig’, maar langzamerhand lijken alleen sukkels dat nog te doen. De Britse psycholoog Tony Crabbe zette in 2016 de trend door in zijn boek Nooit meer te druk te hameren op bewustere keuzes: welke informatie neem je tot je en op welke momenten? Druk zijn en altijd maar je mail beantwoorden is volgens Crabbe ouderwets.

En hoogleraar Cal Newport, die het boek Diep werk schreef, vindt ook dat we moeten stoppen met dat altijd bereikbaar zijn. In elk interview verkondigt hij dat hij zijn telefoon ’s avonds gewoon uitzet. En begin 2017 was er groot nieuws uit Frankrijk: de minister van Arbeid had besloten dat Franse werknemers voortaan buiten werktijden mails volledig mogen negeren. Het recht om offline te gaan, heet dat.

Inmiddels voelde ik me steeds meer gekke henkie als ik ’s avonds voor de zoveelste keer op mijn telefoon nog even de laatste mails zat weg te werken, of een uurtje eerder opstond in het weekend om – als de kinderen nog sliepen – workwise wat dingen op te lossen. Ik had echt het gevoel dat ik stom bezig was en ermee wilde stoppen, ook omdat ik me de laatste tijd bewuster ben van mijn online-tijd.

Maar ik heb ontdekt dat ik soms juist heel blij word van ’s avonds mails beantwoorden en mijn telefoon aan laten. Neem deze week: op dinsdag kon ik zonder al te veel schuldgevoel naar huis toen dochterlief belde dat ze ziek was. Ik zat drie keer precies op tijd klaar met de spuugbak en legde natte washandjes op haar hoofd. En toen ze sliep, kroop ik achter de computer en deed ik alles wat ik van de Franse wet niet meer hoef. En dat vond ik fijn. Ik schreef dit blog en ging tevreden slapen.

Fotografie Jimena/Unsplash.com