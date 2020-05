Groot geluk: naar vogels kijken

In Flow 4 vertellen schrijvers over hun favoriete plekken. Al jaren is Hans Dorrestijn (79) een fervent vogelfan. In Dorrestijns vogelgids en Dorrestijns Natuurgids is te lezen hoe hij geniet van al het moois dat de natuur te bieden heeft. Toch is het niet zo dat hij vol ideeën en inspiratie thuiskomt na een (bos)wandeling.

“Ik krijg zelden ideeën als ik in de natuur ben, omdat ik totaal in beslag word genomen door de vogels om me heen. Ik breek er mijn hoofd over of het nu wel of geen graspieper is die ik zie. Eigenlijk ben ik nog steeds een beroerde vogelaar, maar kijken naar vogels vind ik een van de leukste dingen om te doen. Momenteel werk ik hard aan mijn nieuwe theaterprogramma en heb ik weinig tijd om naar buiten te gaan. Maar het kijken naar vogels houdt nooit op.

Als ik door Amsterdam loop of boodschappen doe, luister ik altijd of ik vogelgeluiden hoor. En als ik koffiezet, kijk ik door het keukenraam in de hoop er een te zien. Laatst zag ik een keep in mijn vogelhuisje, die had ik jaren niet gezien. Dat zijn momenten van groot geluk. En als ik een zingende leeuwerik hoor of groene specht voor me uit zie vliegen, knap ik daar zo van op!”

Vanaf september is Hans Dorrestijn in het theater te zien met zijn programma ’t Houdt een keer op.

Fotografie Anthony Delanoix/Unsplash.com