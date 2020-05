Natuur vinden in de stad

In Flow 4 vertellen schrijvers over hun favoriete plekken. Jocelyn de Kwant (41) heeft haar lievelingsplek dicht bij huis in de stad: haar moestuin.

“Ik ben elke dag in onze buurtmoestuin te vinden. Samen met een paar buren hebben we van een stuk grasveld een moestuin gemaakt. Meestal ga ik er na mijn werkdag naartoe, voordat ik naar huis ga om te koken. Ik pluk er wat verse kruiden en blijf vaak even hangen.

Vanuit mijn klapstoeltje of op de rand van mijn moestuinbak kijk ik wat er allemaal gebeurt, verandert, zoemt en bloeit. Dan zie ik ineens een rode kever lopen die ik nog nooit heb gezien, bijvoorbeeld. Zelfs als ik een beetje somber of moe ben, kom ik fris en blij uit de tuin.

Als liefhebber van het natuurlijke proces van het verwelken en weer opkomen van planten, doe ik vaak helemaal niets in die tuin. Ik durf ook bijna niet in te grijpen. Mijn sla is bijna altijd doorgeschoten, maar ik vind het heel leuk om de zaadjes te plukken die dan weer ontstaan. Bij mijn kantoor zit een stadstuin waar ik vaak tussen de bijtjes zit te werken.

Ik ben een groot fan van de natuur in de stad: er zijn zo veel bijen, vogels en bloemen in Amsterdam. Dat is echt een cadeautje; het fascineert me en ik word er gelukkig van.”

Jocelyn de Kwant schreef Creative Flow – 365 dagen mindfulness en en werkt momenteel aan haar derde boek.

Fotografie Eduard Militaru/Unsplash.com