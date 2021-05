Netflixtip: mediteren met de animaties van Headspace

Je kent het misschien wel: de meditatie-app Headspace. Ze hebben nu iets nieuws: je kunt animaties met oefeningen bekijken op Netflix.

Van de meditatie-app Headspace staan nu ook de animaties met oefeningen op Netflix. In acht afleveringen verdiep je je in verschillende thema’s: van hoe je dingen kunt loslaten tot het omgaan met stress. Elke aflevering duurt twintig minuten en eindigt met een geleide meditatie. Er sinds kort zijn nog meer nieuwe oefeningen bijgekomen, zoals Headspace guide to sleep.

Hier vind je nog meer kijktips.

Nog meer tips en mooie initiatieven vind je in Flow 4.

Fotografie Netflix