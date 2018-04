Nieuw op Pinterest

Wat een mooie beelden deelde Naomi Bulger deze maand op Pinterest. Dank je wel voor het gastpinnen, Naomi! Heather Moore van Skinny laMinx neemt het in april van haar over.

Kun je jezelf kort voorstellen?

“Ik ben Heather Moore. Ik woon en werk in Zuid-Afrika waar ik met mijn bedrijf Skinny laMinx producten ontwerp die we van gezeefdrukte stoffen maken. Ik laat me graag inspireren door vormen en kleuren uit de jaren vijftig, zestig en zeventig, maar ook door de gewone dingen om me heen.”

Wat kunnen we verwachten op Pinterest?

“Een mix van vormen en kleuren. Eenvoudige en slimme illustraties, interessante kunstwerken, details van architectuur en inspirerende interieurs. Dat zijn dingen die mijn bloed sneller laten stromen.”

Wat lijkt je het leukst aan gastpinnen voor Flow?

“Het is voor mij een goede reden om meer tijd op Pinterest door te brengen. Jagen op inspirerende beelden geeft me ook extra energie om zelf mooie dingen te gaan maken.”