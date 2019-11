Nieuwe boeken in december en januari

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Naar deze boeken kijken we uit in december en januari.

Phoebe en Will kampen beiden met een gemis: Phoebe geeft zichzelf de schuld van een fataal auto-ongeluk van haar moeder, terwijl Will moeite heeft met de leegte die hij voelt nadat hij afstand nam van zijn geloof. Wanneer ze elkaar ontmoeten op de universiteit krijgen ze een relatie, maar al snel begint Phoebe zich te verliezen in een religieuze groepering op de campus. Als gevolg raken Will en Phoebe steeds verder van elkaar vervreemd, tot de groep een aanslag pleegt en Phoebe verdwijnt.

Vuurgeesten van R.O. Kwon verschijnt 7 januari 2020 bij De Arbeiderspers.

Bakhita kreeg haar naam van de Arabische slavenhandelaren die haar op haar zevende ontvoerden. Het betekent ‘geluk’, maar Bakhita’s leven is alles behalve gelukkig. Wanneer ze eindelijk losbreekt en in Italië belandt, neemt haar pad een spirituele wending. Daar wordt ze 45 jaar lang mee vereerd. In 2000 werd ze heilig verklaard door de katholieke kerk. Laat je inspireren door het waargebeurde verhaal van deze sterke vrouw die haar eigen lijdensweg gebruikte om anderen te helpen.

Bakhita van Véronique Olmi verschijnt 5 december 2019 bij Uitgeverij de Geus.

Het Spaanse begrip ‘alegría’ betekent vreugde, maar is iets anders dan geluk. Alegría staat voor de verwondering waarmee we naar de wereld kijken, en naar alles wat het leven te bieden heeft. Een emotie die bij baby’s en kinderen vaak te zien is, maar die we als volwassenen soms verliezen. De auteurs van dit boek willen je aansporen weer iets vaker naar vreugde te zoeken in de kleine dingen van alledag.

Alegría – Vind vreugde in de kleine dingen van Fracesc Miralles en Álex Rovira verschijnt 7 januari 2020 bij de Boekerij.

Vanaf het moment dat de man van Izolda Regensberg naar Auschwitz wordt gedeporteerd stopt zij niet met het zoeken naar haar man. Ze verandert haar naam, verft haar haar en ontsnapt uit de Joodse getto in Warschau. Ondanks al haar pogingen wordt ze toch opgepakt en als dwangarbeider naar Auschwitz gestuurd. Ook daar zet ze haar zoektocht voort.

Hartenheer van Hanna Krall verschijnt 3 december 2019 bij Uitgeverij de Geus.

David Bowie was een fanatiek lezer – hij beweerde zelfs een rijdende bibliotheek met honderden boeken mee naar Mexico te hebben genomen toen hij daar was voor de opnames van de film The man who fell to earth. Twee jaar voor zijn dood stelde Bowie een lijst samen, met honderd boeken die voor hem en zijn werk het meest betekend hebben. Deze honderd boeken waren niet zozeer zijn favoriete boeken, maar wel boeken die hij belangrijk vond en waar hij inspiratie uit putte. Deze lijst is nu gebundeld in een boek: Bowie’s boekenkast.

Bowie’s boekenkast van John O’Connell verschijnt 8 januari 2020 bij Uitgeverij Orlando.

De twee zussen Jo en Bethie Kaufman worden in de jaren veertig geboren in een buitenwijk van het Amerikaanse Detroit. Ondanks hun verschillen hebben ze een hechte band. Jo is een echt jongensmeisje, valt op meisjes en gaat in haar vrije tijd naar burgerrechtendemonstraties. Bethie is gehoorzaam en wil een conventioneel leven met een man en kinderen. Maar wat is conventioneel precies, in de chaos van de jaren vijftig en zestig? Beide zussen moeten op zoek naar hun bestemming in een veranderende wereld.

Zij van Jennifer Weiner verschijnt 9 januari 2020 bij de Boekerij.

Tekst Quirine Brouwer