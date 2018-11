Nieuwe gastpinner: Jodi Levine

Afgelopen maand deelde papierkunstenaar Corrie Beth Hogg een mix van paper crafts, interieurs, planten, illustraties en patronen op onze Pinterest-pagina. Dank, Corrie! In november neemt maker en ontwerper Jodi Levine het over.

Jodi gebruikt Pinterest op allerlei manieren. “Ik laat me erdoor inspireren, orden alles wat ik verzamel, kom in contact met anderen én laat mijn eigen werk zien. Soms scrol ik voor het slapengaan door alle plaatjes om mijn gedachten tot rust te laten komen.”

Ze doet er heel veel nieuwe inspiratie op: “Die komt soms op onverwachte momenten. Mijn favoriete ‘happy accidents’ gebeuren als ik zonder bril door Pinterest scrol en ineens een kleine afbeelding zie die me op een idee brengt, bijvoorbeeld voor een cupcake-ontwerp. Als ik het plaatje vergroot, blijkt het een kunstwerk te zijn, of speelgoed!”

Jodi ordent al haar pins graag op een overzichtelijke manier, zodat ze altijd kan vinden wat ze zoekt. “Ik had eerst een bord met toetjes, maar die heb ik ondergebracht in borden als ‘chocolate chip cookies’ (ja!), ‘voor de kinderen’, ‘snacks’ en ‘entertaining’. Wat we van Jodi’s pins op ons bord kunnen verwachten? “Felle kleuren en anders-dan-anders-plaatjes! Crafts, interieurs, mooi eten, mode, papierkunst, illustraties, patronen en typografie.”