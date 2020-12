Nieuwe kanten van jezelf ontdekken: 3 boekentips

Ik kan het niet. Dat durf ik niet hoor. Ik ben zo niet. Welk verhaal vertel jij jezelf? En klopt het eigenlijk (nog) wel? Met deze vier boekentips kun je nieuwe kanten van jezelf ontdekken.

Zen & de kunst van eenvoudig leven – Shunmyo Masuno

We voelen ons vaak druk of gestrest en volgens schrijver Shunmyo Masuno gaan we deze gevoelens tegen door te zoeken naar bijzondere ervaringen. Maar die ervaringen maken geen deel van ons dagelijkse leven en daarom verdwijnt dat fijne gevoel van een uitvlucht vaak. In dit boek vind je 100 oefeningen om je leven élke dag fijner te maken. Tips die je kunt verwachten: ‘leer te leven in het moment’ en ‘zet je schoenen op een nette rij nadat je ze uitdoet’ (dit brengt overzicht in je leven). (Boekerij)

Het boek is hier te bestellen.

Ik (k)en mijn ikken – Karin Brugman e.a.

Volgens schrijvers Karin Brugman, Judith Budde en Berry Collewijn bestaan we niet uit één maar uit een heleboel ikken. In dit boek maken ze duidelijk dat je verschillende kanten hebt, die allemaal met andere ogen naar de wereld kijken en andere gewoonten en gedachten hebben. Door Ik (k)en mijn ikken wordt het makkelijker om te begrijpen waarom je soms dingen doet, zelfs als dat niet is wat je wilt doen, en leer je jezelf beter kennen aan de hand van Voice Dialogue. (Thema)

Het boek is hier te bestellen.

Het mooiste moet nog komen – Mary Pipher

Psycholoog en auteur Mary Pipher onderzoekt in dit boek de manieren waarop vrouwen veerkrachtig zijn geworden door uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd. Daarvoor deelt ze niet alleen haar eigen kennis en ervaringen, maar ook die van dochter, zus, moeder, grootmoeder en van anderen. Het leert je hoe je het verleden los kunt laten en het nieuwe te omarmen, hoe om te gaan met verdriet en hoe te genieten van je wijsheid, authenticiteit, waardigheid en geluk. (Spectrum)