Nieuwe special: Hoe leef je het leven

We denken vaak: later, straks, volgende week, volgende maand. En ondertussen stellen we ons leven uit (of beter gezegd: de dingen wie graag willen doen). Geven we onbelangrijkere zaken voorrang op de dingen die we echt belangrijk vinden, en krijgen onbekenden vaak meer van onze tijd en aandacht dan onze dierbaren.

Zo zijn er nog veel meer mooie inzichten die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. De mooiste inzichten die voorbijkwamen in al die interviews met mindfulnessdeskundigen, filosofen, psychiaters en andere denkers van deze tijd bundelden we in onze nieuwste special Hoe leef je het leven. En als er één boodschap is die je hier uit kunt halen, is het dat je zélf kunt kiezen waar je je tijd aan besteedt en hoe je wilt leven. Hopelijk inspireert Hoe leef je het leven jou ook om vaker te denken: volgende maand? Nee, dat is vandaag!

In het boek vind je de volgende zes hoofdstukken:

Dagelijks leven: Kan het ook wat minder vol en druk? Vertragen: Met o.m. We dénken dat we tijd tekortkomen Aandacht: Leef eens minder op de automatische piloot Verandering: Met o.m. Je kunt niet alles zelf Geluk: Met o.m. Wie zegt dat je altijd gelukkig moet zijn? Liefde: Met o.m. Zelfkritiek is ook maar een mening

