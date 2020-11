Nieuwe wegen inslaan: 6 kijk- en leestips

Nieuwe wegen inslaan: het kan soms een grote uitdaging zijn. Het kan daarom fijn zijn om van anderen te leren. We delen zes tips.

Films over een nieuwe start

Le grand bain

Franse film over vijf ongelukkige mannen van middelbare leeftijd die in het plaatselijke zwembad de zin in het leven terugvinden door al hun energie te stoppen in het synchroonzwemmen.

Bekijk hier de trailer.

Gloria Bell

Verzekeringsagent Gloria (Julianne Moore) is 58 en nu haar kinderen volwassen zijn, is ze nogal eenzaam. In de nachtclubs van Los Angeles gaat ze op zoek naar haar eigen geluk. Ze is aan de ene kant vrijgevochten en aan de andere kant zo wanhopig dat het soms pijn doet.

Bekijk hier de trailer.

Wild

Na een mislukt huwelijk en de dood van haar moeder is Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) erg ongelukkig. Zonder ervaring maar vastberaden begint ze aan een louterende tocht van ruim zestienhonderd kilometer dwars door Amerika. Waargebeurd.

Bekijk hier de trailer.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Joel (Jim Carrey) en zijn ex-vriendin Clementine (Kate Winslet) laten beiden hun herinneringen aan hun ingewikkelde relatie wissen, zodat ze weer twee blanco vreemden voor elkaar zijn. Joel gaat daardoor zelfs opnieuw van haar houden.

Bekijk hier de trailer.

Essay: Zondagrust

Tussen alle angst, onzekerheid en verdriet bracht deze gekke tijd ook iets wonderschoons: stilte. Opeens hoorden we het riet ruizen, spechten tikken en meer vogels dan ooit fluiten in het bos of rondom ons huis. In een essay in NRC (25 april 2020) schreef socioloog en schrijver Mohammed Benzakour hoe deze rust hem deed denken aan de zondagen van zijn jeugd, toen alles dicht was. Om in de buurt van die goede oude zondagsrust te komen, stelt hij voor dat we ook als alles weer op volle toeren draait, de trein, auto en scooter op zondag zo veel mogelijk laten staan.

Boek: nieuwe wegen inslaan

Gewoontes veranderen is nu eenmaal niet makkelijk. Maar met deze praktische gids lukt het nu misschien toch: minder tijd op je mobiel, minder chocola, vaker sporten en de natuur in. De truc? Stel kleine realistische doelen die uiteindelijk toch wezenlijke verschillen maken.

Hier vind je meer informatie over Dingen anders doen – Kleine gewoonteveranderingen voor een nóg leuker leven – Lianne Keemink, of vraag naar het boek in de lokale boekhandel.

Samenstelling Alice van Essen Fotografie Visualspectrum/Stocksy United