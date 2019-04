Het leven van Nora Ephron

Ze werd beroemd als schrijver en regisseur van klassiekers als When Harry met Sally en Sleepless in Seattle. Al jong leerde Nora Ephron (1941-2012) dat ook haar eigen leven vol zat met inspiratie.

‘Alles is kopij’, leren Nora, Delia, Hallie en Amy Ephron van hun moeder Phoebe. Samen met haar man Harry schrijft ze scenario’s voor Hollywoodfilms als There’s no business like showbusiness. Eerst vanuit New York, maar als Nora vijf is, verhuizen ze naar Beverly Hills.

De Ephrons hebben een levendig huishouden. Er worden feestjes gegeven, er komen interessante mensen over de vloer. Aan tafel wordt over politiek en boeken gepraat. Phoebe en Harry vinden het geen probleem om dingen uit hun eigen leven of dat van hun dochters te gebruiken voor hun werk.

Als een van de meisjes iets grappigs zegt, zeggen ze: “Schrijf het op! Misschien kun je er iets mee.” Als ze huilend thuiskomen met een geschaafde knie, wordt troostend gezegd: “Ooit is dit een verhaal!” Nora – ‘ik was sportief, ambitieus, luidruchtig, direct, eigenzinnig’ – en haar zusjes, die alle vier zullen gaan schrijven, knopen die boodschap in hun oren.

Haar moeder was geweldig, zal Nora later schrijven. Anders dan alle andere moeders, want ze werkte. Ze kleedde zich prachtig aan en kookte heerlijk. “Dit was lang voordat het idee had postgevat dat je alles moest hebben. Mijn moeder had alles. En toen gooide ze roet in het eten door een geschifte dronkenlap te worden.”

Lees ook: De gedichten van Lot Bouwes

De val van de familie Ephron begint als Nora een jaar of veertien is. Haar vader heeft affaires, haar moeder begint met drinken, haar vader drinkt ook te veel, het werk wordt minder, ze maken ruzie en drinken nog meer… Zodra ze kan vlucht Nora naar de andere kant van het land om journalistiek te gaan studeren aan het Wellesley College in Massachusetts. Haar ouders schrijven een toneelstuk en daarna een film over een dochter die aan een ‘meisjesuniversiteit in het oosten des lands’ gaat studeren. Nora herkent fragmenten uit haar brieven naar huis.

Stage in het witte huis

‘Ambitieus, oud-Wellesley-student, dochter, democraat, single’, zo gaat ze de wereld in. Ze wil journalist worden. Na een stage in het Witte Huis (‘Ik ben tot het pijnlijke besef gekomen dat ik ten tijde van Kennedy waarschijnlijk de enige jonge vrouw in het hele Witte Huis ben geweest met wie de president niet heeft geflirt’) belandt ze in de postkamer van het opinietijdschrift Newsweek in New York.

Het is een doodlopend spoor: ‘postkamermeisjes’ klimmen in die tijd nooit op naar het redactielokaal. Maar dan kennen ze Nora niet. Als er tijdens een langdurige staking bij de New York Post, een soort schandaalblad, een parodiekrant wordt gemaakt, grijpt ze haar kans: ze schrijft een column in de stijl van de beroemdste columnist aldaar. Het valt op.

De redactie van de New York Post is beledigd, maar de uitgever ziet het anders: “Als ze er een parodie op kunnen maken, kunnen ze er ook voor schrijven. Huur die mensen in.” Als de staking voorbij is, wordt Nora Ephron verslaggever bij de New York Post. “Op mijn 22e had ik mijn levensdoel bereikt.”

Het volledige verhaal over Nora Ephron kun je lezen in onze nieuwste special Women that matter.

Tekst Liddie Austin Fotografie Getty Images