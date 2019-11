Journalist Annemiek Leclaire wilde minder moeten en meer leven, maar had daarbij flink last van schuldgevoel. Over haar zoektocht naar een authentiek leven, op een manier die echt bij je past, schreef ze het boek Minder moeten, meer leven. Ze stelde vragen samen om te oefenen in authenticiteit.

Stel jezelf deze vragen:

Op welke momenten ben je het meest trouw aan jezelf en waarom? Op welke momenten ben je het minst trouw aan jezelf en waarom? Wat zou je in de toekomst vaker willen doen? Voel je je vrij om je eigen keuzes te maken? Voel je je vrij om je zienswijzen en meningen te uiten? Voel je dat je dagelijks jezelf kunt zijn?

Als je nee hebt geantwoord op een van de laatste drie vragen, kan het zijn dat je een leven leidt dat minder trouw is aan jezelf dan je lief is.

Het complete verhaal van Annemiek Leclaire over authenticiteit vind je in Flow 7.

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Giuseppe Mondì/Unplash.com

Kijk hier voor alle actuele aanbiedingen en kortingscodes in de webshop.