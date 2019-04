Omkeer-oefeningen om anders te leren kijken

In Flow 2 staat een verhaal over omdenken. Snel met een oordeel klaarstaan kan je onrustig en ook ongelukkig maken. Deze oefeningen kunnen helpen om eens anders naar de dingen te kijken.

Stappenplan

Spoor je oordelen op en verwoord ze. Draai je oordelen om. Probeer zo veel mogelijk argumenten te vinden voor het omgekeerde oordeel. Stop hier pas mee zodra je niet meer weet welke van de twee tegenovergestelde oordelen sterker is. Schort je oordeel op en probeer de onrust los te laten die het veroorzaakte.

Niets is vanzelfsprekend

Verzamel een groepje mensen dat het leuk vindt om op een andere manier naar de wereld te kijken. Bedenk met z’n allen een overtuiging die zó overtuigend lijkt, dat het bij niemand opkomt om ‘m te betwijfelen. Bijvoorbeeld: ‘Je moet altijd jezelf zijn.’

Stel zo veel mogelijk vragen. Wat is jezelf zijn? Kan het? Waarom zou je soms niet jezelf zijn? Zijn we niet juist zo ver gekomen als mensen doordat we ons aanpassen aan elkaar? Is de kunst van het leven niet juist om te weten wanneer je wel en wanneer je niet jezelf kunt/moet zijn? Hetzelfde kan bijvoorbeeld met: ‘Je moet weten wat je wilt’, of: ‘Iets voor een ander doen maakt gelukkig’.

Lees het verhaal over omdenken in Flow 2, hier staat ook een invulpagina voor de omkeer-oefeningen.

