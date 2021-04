Omoiyari: zo leer je kijken door de ogen van een ander

Is het empathie? Saamhorigheid? Aandacht voor anderen en jezelf? Ja, maar het Japanse omoiyari is meer dan dat.

‘Omoiyari’ is samengesteld uit twee woorden: omoi, wat ongeveer vertaald kan worden als ‘denken, herinneringen en emotie’ en het werkwoord yaru, wat ‘doen’ betekent. Samengevoegd heeft omoiyari ongeveer de betekenis van ons woord empathie, maar het is zowel gewoner als veel bijzonderder dan dat. Gewoner omdat het zo naadloos is verweven in het dagelijks leven in Japan, en niet simpelweg een invoelende reactie op iets vervelends. En bijzonderder omdat het iets is wat ervoor zorgt dat medeleven een wezenlijk onderdeel is van een gemeenschap.

Volgens auteur Erin Niimi Longhurst kan omoiyari heel zichtbaar zijn, zoals de Japanse voetbalfans die tijdens het WK voetbal in 2018 samen de rommel in het stadion opruimden nadat hun team Colombia had verslagen. Maar ook heel alledaags – zoals de haakjes die je in Japanse restaurants onder de tafels vindt, zodat je je tas kunt ophangen en niet op de grond hoeft te zetten.

Leven op de omoiyari-manier

De onderstaande Japanse begrippen worden vaak in één adem genoemd met omoiyari. Door deze ideeën toe te passen of na te streven, leef je op een omoiyari-manier.

Mottainai is het gevoel van verdriet dat je hebt als iets niet zijn volle potentie bereikt. Hierbij gaat het om recyclen; repareren zonder dat het per se te maken heeft met zuinigheid. Mottainai heeft te maken met de liefde voor en waarde van oude spullen. Je ziet het bijvoorbeeld in de Nuigurumi Byoin, het ziekenhuis voor knuffels in Osaka, waar gehavende knuffeldieren weer worden opgelapt.

is het gevoel van verdriet dat je hebt als iets niet zijn volle potentie bereikt. Hierbij gaat het om recyclen; repareren zonder dat het per se te maken heeft met zuinigheid. Mottainai heeft te maken met de liefde voor en waarde van oude spullen. Je ziet het bijvoorbeeld in de Nuigurumi Byoin, het ziekenhuis voor knuffels in Osaka, waar gehavende knuffeldieren weer worden opgelapt. Kirei , of het schoonmaken en het opruimen van je huis, is een activiteit waarbij je al je bezittingen onder de loep neemt en beslist wat je wilt houden en wat weg kan. Het is een letterlijke en emotionele schoonmaak die je uitdaagt je verleden en toekomst te overdenken.

, of het schoonmaken en het opruimen van je huis, is een activiteit waarbij je al je bezittingen onder de loep neemt en beslist wat je wilt houden en wat weg kan. Het is een letterlijke en emotionele schoonmaak die je uitdaagt je verleden en toekomst te overdenken. Teinei gaat over het met geduld en respect benaderen van dagelijkse dingen. Je probeert harmonie in routineklusjes te ontdekken, correct en punctueel te zijn naar anderen en volhardend te zijn in de dingen die belangrijk voor je zijn – zelfs als het moeilijk is.

gaat over het met geduld en respect benaderen van dagelijkse dingen. Je probeert harmonie in routineklusjes te ontdekken, correct en punctueel te zijn naar anderen en volhardend te zijn in de dingen die belangrijk voor je zijn – zelfs als het moeilijk is. Zakka is dankbaarheid voor gewone, eenvoudige dingen die de wereld om je heen bijzonder maken. Denk aan een geliefd koffiekopje of een fijne trui.

Meer lezen

Kijken door de ogen van een ander – De Japanse kunst van compassie, Erin Niimi Longhurst (HarperCollins)

Dit is onderdeel van het verhaal Door de ogen van een ander uit Flow 3-2021.

Tekst Julia Wills Illustraties Léa Le Pivert