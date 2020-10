(On)bekende plantjes op de stoep ontdekken

View this post on Instagram

Elke dag maak ik even een ommetje, deels ter ontspanning, maar natuurlijk ook om nieuwe stoepplantjes te ontdekken. Een aantal weken terug trof ik een opmerkelijke behaarde stengel met kleine bloemhoofdjes aan, die ik niet herkende. Canadese fijnstraal, zei mijn determinatieapp. Ik hield hem in de smiezen en laatst trof ik hem bloeiend aan. Canadese fijnstraal is een plant uit de composietenfamilie. Hij groeit in zanderige bodem en is dus te herkennen aan die lange stengel en eivormige, nogal kleine bloemhoofdjes. Elk bloemhoofdje brengt duizenden piepkleine, vederlichte zaadjes voort die de wind ver verspreidt. De naam verklapt het al een beetje, Canadese fijnstraal komt uit Noord-Amerika. Hij is in de 17e eeuw in Nederland ingevoerd en genaturaliseerd. Het schijnt dat de oorspronkelijke bewoners van Canada, de Dineh, de plantdelen gebruiken tegen puisten en slangengif. Een heel veelzijdig #stoepplantje dus! #stoepplantjes #groenomtedoen #streetgreenery #nature #hortusleiden