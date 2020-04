Ontspannen bij angst of paniek: 5 tips

We voelen het allemaal een beetje extra, deze dagen. Angst, omdat we niet weten wat ons te wachten staat. Of paniek, omdat het soms te veel wordt. Hoe kun je dan ontspannen? Online editor Bente, die zelf veel ervaring heeft met angst- en paniekaanvallen, deelt haar tips.

In de tijd van mijn burn-out waren het mijn beste vrienden, paniek en angst. Niet dat ik het wilde, het liefst stuurde ik ze meteen de laan uit. Maar ze waren er nou eenmaal. Soms tijdens het koken, vaak in de nacht en ze kwamen ook op bezoek op de meest onhandige momenten. Tijdens een vergadering, in het vliegtuig, terwijl ik ver van huis was. Hoe ga je om met deze gevoelens? Ik ben van mening dat dit voor iedereen anders is. Voor de een helpt het om op een meditatiekussen te zitten, de ander danst het liever uit zijn lijf. Mijn grootste advies: ga opzoek naar wat voor jóu helpt. Dat is niet makkelijk, want waar begin je met zoeken? Ik geef je vast 5 tips die mij enorm hielpen.

Laat het er zijn

Die gevoelens wegjagen alsof het ongenode gasten zijn, daar schiet je niets mee op. Je maakt ze zelfs bozer (en dus groter) als je ze weg wilt hebben zonder er naar geluisterd te hebben. Vergeet niet dat deze emoties er niet voor niets zijn. Ze dienen een doel: jou waarschuwen voor aankomend gevaar. Probeer ze er dus gewoon te laten zijn, die angstgevoelens. Laat dat hart maar sneller kloppen, laat gedachten maar rondjes rennen in je hoofd en laat die ademhaling maar veel te snel gaan. Je bent veilig en als het je echt even teveel wordt, en geloof me, I’ve been there, onthoud dan goed dat dit maar tijdelijk is. Zie het als een woeste zee: de golven die over je heen spoelen, kunnen niet altijd torenhoog blijven. Ga niet tegen de stroom in zwemmen, maar laat je meevoeren door die sterke stroming, tot de zee (en jij) weer kalm wordt. Gebruik je zintuigen

Zit je midden in een paniek- of angstaanval? Dan kan het helpen om jezelf weer naar het nu te halen door je zintuigen te gebruiken. Noem vijf dingen die je kunt horen, vijf dingen die je kunt ruiken en vijf dingen die je kunt zien en voelen. Deze tip helpt mij om te kalmeren als ik heel hard weg wil rennen van mijn eigen emoties en gedachten. Schrijf het op

Nee, een dagboek is helemaal niet suf of stom of kinderachtig. Van je af schrijven helpt op meerdere vlakken: het kan ervoor zorgen dat je minder piekert in de nacht (omdat je overdag of voor het slapengaan alles al op papier hebt gezet), het geeft je wat meer overzicht in een wirwar van gevoelens, emoties en gedachten én het helpt om meer compassie voor jezelf te hebben. Zoals Elizabeth Gilbert het mooi zegt in haar talk over angst: ‘Het tegenovergestelde van deze emotie is niet moed, maar compassie. Door jezelf liefde te geven, maak je de angst kleiner.’ Nou klinkt dat best wel ingewikkeld, jezelf liefde geven. Want hoe doe je dat in godsnaam? Voor mij helpt het om lieve dingen op te schrijven, gericht aan mezelf. Woorden die ik soms van anderen had willen horen, kan ik nu tegen mezelf zeggen. Dat het oké is dat ik angstig ben, dat ik hier echt wel doorheen kom en dat ik sterk ben, hoe zwak ik me op dat moment ook voel. Doe een nutteloze klus in opperste concentratie

Verlang niet van jezelf dat je in staat van angst allerlei moeilijke klusjes kunt doen, dat gaat vaak nou eenmaal niet. Zoek in plaats daarvan een bezigheid of activiteit die niet al te ingewikkeld is, maar die je wel kunt doen in opperste concentratie. Een puzzel bijvoorbeeld of het natekenen van je planten in huis. Je laat lastige gevoelens en emoties dan nog steeds toe, maar je focust je er niet volledig op. Ga wandelen

Nu misschien niet mogelijk, maar doe het als het kan. Als mijn angst te groot wordt om te dragen, ga ik er altijd op uit. Dan wandel ik een blokje om of ga ik naar het bos of het strand. Gevoelens en gedachten lijken altijd kleiner te worden als je wandelt. Een verklaring ervoor heb ik niet, maar het helpt me altijd weer als ik niet lekker in mijn vel zit.

Onthoud dat het niet erg is als deze tips niet helpen. Het is ook niet erg als je even niet weet wat wél werkt. Je komt er vanzelf, daar hoef je niets voor te doen. Ik wil benadrukken dat het oké, doodnormaal is zelfs, als je bang bent. Bang dat gevoelens en emoties nooit meer overgaan, of dat je de controle verliest. Bang voor wat dan ook. Het enige wat je nu hoeft te doen, is er zijn. Gewoon blijven ademen (snel of langzaam), meer niet. En misschien helpen deze woorden nog: het komt goed. Het komt goed. Het komt goed.

We verzamelden ook tips om je minder alleen te voelen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie