Ontwerper Bel brengt kleurvolle illustraties tot leven

Bel Burkill, wonend in Londen, is illustrator en ontwerper van strandkleding, kaarten en huisdierportretten. Ze vertelt erover in Flow 1.

Wat ben je aan het doen?

“Voor een Brits damesmodemerk ontwerp ik strandkleding. Ik bedenk kleurenpaletten, teken nieuwe ontwerpen en maak ze klaar om af te drukken. Mijn dagen zijn gevuld met creativiteit, heerlijk vind ik dat.

Tijdens mijn opleiding tot illustrator ontdekte ik dat ik graag iets ontwerp wat ook echt wordt gebruikt. Maar ik had nooit gedacht dat ik modeontwerper zou worden. Nu breng ik mijn illustraties tot leven in prints, hoe geweldig is dat? Daarnaast ben ik een serie kaarten aan het afronden en schilder ik portretten, meestal van huisdieren.”

Vanwaar die voorliefde voor prints?

“Ik denk door de vrijheid die je daarbij hebt. Er zijn geen restricties en het is heel spannend om te zien hoe je ontwerp uitpakt als het op een stuk stof, behang of inpakpapier wordt gedrukt.”

Wat vind je het interessants aan je werk?

“Dat ik de hele dag door met kleur kan spelen. Kleur is ook het eerste wat mensen noemen als ze het over mijn werk hebben en benoemen waarom ze het aantrekkelijk vinden. Ik hou heel erg van gewaagde, heldere combinaties en hoe ze in verhouding tot elkaar staan.”

Krijg je altijd vanzelf inspiratie?

“Nou… soms moet ik een project of ontwerp onder tijdsdruk aanleveren. Daar probeer ik van tevoren niet te veel over na te denken, dat is killing voor mijn inspiratie. Ik begin er liever heel open aan en laat me graag meevoeren in het creatieve proces.”

Wat doe je het liefst op een vrije dag?

“Lezen en afspreken met mijn vrienden. Als dat mogelijk is, bezoeken we ook weleens een expositie. In Londen zijn fantastische musea, daar zou ik eigenlijk meer naartoe willen gaan. Maar op mijn vrije dagen ben ik vaak even niet bezig met creatieve dingen. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik dit werk mag

doen, maar het is soms ook fijn om even niet naar een scherm te kijken of aan schilderen te denken.”

De ontwerpen van Bel Burkill vind je op haar persoonlijke website.

In Flow 1-2021 vertellen meer mensen waar ze mee bezig zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bel Burkill Design (@belburkill)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bel Burkill Design (@belburkill)

Tekst Jeannette Jonker