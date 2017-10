Onzeker is oké

Af en toe flink twijfelen aan jezelf heeft veel voordelen. Journalist Otje van der Lelij schreef in Flow over de onzekere mens. Je kunt hieronder een fragment lezen van dat verhaal.

Briljant, maar onzeker over zijn talent, dat was Vincent van Gogh (1853-1890), een van de grootste kunstenaars die Nederland ooit heeft gekend. Hoe kan iemand die zo getalenteerd is, die zulke prachtige vergezichten, zelfportretten en zonnebloemen kan schilderen, aan zichzelf twijfelen? Toch was het zo, lees ik in zijn biografie De kunst van het woord – Zijn mooiste brieven. Als kunstcriticus Albert Aurier in 1890 een lovend artikel schrijft in een toonaangevend kunsttijdschrift, waarin hij Van Gogh prijst om de kolkende lijnen, exploderende kleuren, bezeten vormen en bijzondere symboliek, voelt deze zich ongemakkelijk bij al die vleierij. In een brief aan de criticus schrijft hij dat Aurier prachtig heeft beschreven wat hij bereikt had wíllen hebben, maar dat op dit moment maar één iemand zo veel lof verdient, en wel de Franse kunstschilder Paul Gauguin. Ook andere blijken van waardering wuift Van Gogh weg. De rest van zijn leven blijft hij aan zichzelf en aan zijn talent twijfelen.

Trouwe metgezel

“Onzekerheid, zelftwijfel, het is een beetje mens eigen,” vertelt psycholoog Robert Haringsma. “Het leven is per definitie een onzekere toestand. Je weet niet wat de dag van morgen gaat brengen. Je kunt zomaar opeens ziek worden of de liefde van je leven tegen het lijf lopen. Bovendien kun je nooit voorspellen hoe andere mensen op je reageren, wat ze van je vinden en hoe ze je werk beoordelen. Ik vergelijk het leven weleens met een spelletje poker. Een deel is afhankelijk van je eigen inspanningen en een deel van de kaarten die je krijgt. Je hebt wel invloed, maar nooit volledige controle. In die zin denk ik dat onzekerheid absoluut hoort bij de condition humaine. Er zullen altijd onzekerheden zijn, en er zullen altijd momenten komen waarop het vertrouwen in jezelf en de wereld begint te wankelen.”

In Flow 1-2016 kun je meer lezen over het mooie van zelftwijfel.

Tekst Otje van der Lelij Illustraties Yelena Bryksenkova

Trouwe metgezel

“Onzekerheid, zelftwijfel, het is een beetje mens eigen,” vertelt psycholoog Robert Haringsma. “Het leven is per definitie een onzekere toestand. Je weet niet wat de dag van morgen gaat brengen. Je kunt zomaar opeens ziek worden of de liefde van je leven tegen het lijf lopen. Bovendien kun je nooit voorspellen hoe andere mensen op je reageren, wat ze van je vinden, en hoe ze je werk beoordelen. Ik vergelijk het leven weleens met een spelletje poker. Een deel is afhankelijk van je eigen inspanningen en een deel is afhankelijk van de kaarten die je krijgt. Je hebt wel invloed, maar nooit volledige controle. In die zin denk ik dat onzekerheid absoluut hoort bij de condition humaine. Er zullen altijd onzekerheden zijn, en er zullen altijd momenten komen waarop het vertrouwen in jezelf en de wereld begint te wankelen.”

In Flow 1-2016 kun je meer lezen over het mooie van zelftwijfel.

Tekst Otje van der Lelij Illustraties Yelena Bryksenkova