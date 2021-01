Oorlogsjournalist Minka schreef een boek over haar ervaringen

Minka Nijhuis is oorlogsjournalist en schreef de oorlogsroman Gekkenwerk, over een journalist in de frontlinie. Ze vertelt erover in Flow 10.

Waar heb je je boek Gekkenwerk geschreven?

“Tijdens mijn reizen naar Irak, Afghanistan en Myanmar had ik de afgelopen drie jaar altijd mijn notitieboekje en laptop mee, maar het bleek moeilijk om ter plekke te switchen tussen journalistiek en fictie. Ik moest dan steeds een omslag maken: wie waren de personages ook alweer? Gekkenwerk is geïnspireerd op de werkelijkheid en mijn ervaringen, maar de karakters zijn verzonnen. Om het verhaal af te schrijven, ben ik de laatste tijd meer in Nederland geweest dan normaal.”

Waarom heb je gekozen voor fictie?

“Als journalist ben ik gewend om mezelf zo veel mogelijk buiten het verhaal te houden. De stukken die ik schrijf, gaan altijd over anderen. Oorlogsjournalisten worden naar mijn mening te vaak verheven tot het onderwerp zelf. Er hangt een valse heroïek om het vak. Natuurlijk wordt er af en toe moed getoond, maar gevaren hoef je niet op te kloppen. Je bent daar uit vrije wil en de kans dat je heelhuids thuiskomt is, als je je vak goed uitoefent, veel groter dan dat je er de dood vindt.

Na dertig jaar kreeg ik de behoefte om te laten zien hoe het er werkelijk aan toegaat. Voor welke dilemma’s sta je als journalist? Hoe verloopt de communicatie met de redacties? Welke fouten worden er gemaakt? Het voelde vrijer om dat te vertellen in fictie. Lotte, het hoofdkarakter, is een ander persoon dan ik. Zij gaat als een beginner – niet heel doordacht – aan de slag. Zo kon ik de lezer op een natuurlijker manier meenemen in het verhaal.”

Ging het je makkelijk af?

“‘In fictie mag alles’, klinkt aantrekkelijk voor een journalist. Je hoeft geen feiten te checken, kunt alle kanten op. Maar voordat je het weet, heb je iets bedacht wat helemaal niet bij het personage past. Ik heb het onderschat, maar ik heb er ook veel plezier aan beleefd. Ik moest vaak lachen om wat ik in mijn eentje zat te bedenken.”

Smaakt het naar meer?

“Ik heb voldoende stof voor deel twee. Eerst hoop ik de presentatie voor deel één, die nu niet door kon gaan, alsnog te organiseren en met het boek de boer op te gaan. Dan kijk ik ernaar uit om weer op pad te gaan naar de landen die me zo dierbaar zijn.”

